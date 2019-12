Serata di chiusura campagna abbonamenti “Impresa eccezionale”. Auditorium di Radio Popolare, domenica 22 dicembre dalle 18.30

Radio Popolare è lieta di invitare ascoltatrici ed ascoltatori alla serata di chiusura della campagna abbonamenti “Impresa eccezionale”, domenica 22 dicembre con un live nel suo auditorium.

Radio Popolare ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi ascoltatori e anche in occasione della chiusura di questa campagna abbonamenti apre le porte dell’Auditorium per una serata di festa.

Alle 18.30 l’apertura delle porte del “Demetrio Stratos” e vi accoglieranno Marina Catucci, Luca Gattuso e Davide Facchini in tempo per far partire la diretta della serata alle 19.00.

Apriremo con il tradizionale momento istituzionale dall’Amministratrice delegata Catia Giarlanzani e Massimo Bacchetta della Reggenza Editoriale.

Nel corso della serata verrà premiato il Team vincitore dell’ Operazione Barbo Natale insieme a Casa Jannacci.

Luca, Marina e Davide condurranno la serata in stile Sunday Blues in versione staffetta con Paola Piacentini e Giorgia Battocchio che introdurranno lo spettacolo Burlexotan con gli artisti di Democomica.

Ma non c’è festa senza musica: dalle 21.30 LIVE dei DIABLO REY, con la loro cumbia italo cilena e a seguire il ritorno di Vito War in conduzione live in auditorium fino alle 23.30.

Domenica 22 dicembre dalle 18.30 in Auditorium Demetrio Stratos – via Ollearo5, Milano -. Dalle 19.00 in diretta sulle frequenze di Radio Popolare.