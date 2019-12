Operazione Barbo Natale

Nei giorni scorsi Banksy ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la sua ultima opera, un murale che rappresenta due renne. E Babbo Natale è un clochard di nome Ryan… Un’opera poetica per ricordarci l’esistenza dei senza casa.

Raccogliendo questo invito ci siamo chiesti: “Cosa possiamo fare con i nostri ascoltatori?”. Ovviamente senza sognarci di ‘insegnare’ nulla alle organizzazioni o ai singoli che quotidianamente lavorano su questa tematica. Abbiamo pensato di inventarci un gioco che avesse anche un minimo di utilità sociale. Una piccola cosa che si affianca (e non sostituisce) tutte le iniziative già attive.

Abbiamo interpellato Casa Jannacci , una struttura per l’accoglienza temporanea di persone adulte in difficoltà.

Ci è stato spiegato che una fase dell’accoglienza prevede l’opera di reinserimento dei senza casa in un appartamento. Convincerli a vivere sotto un tetto, con tutte le complicazioni fisiche e psicologiche che questo comporta. Ci sono degli appartamenti che sono destinati a questo utilizzo, ma sono vuoti. Perché non dare un aiuto ad arredarli?

Il gioco a cui abbiamo pensato è la realizzazione di alcuni pacchi dono da regalare a persone che si trovano in questa situazione. Non vi chiediamo di svuotare le vostre cantine o di liberarvi di oggetti che ingombrano il tinello di casa, ma di partecipare a un gioco che ha regole ben precise.

1) I partecipanti dovranno realizzare un pacco dono che verrà consegnato a Casa Jannacci.

2) Iscrizioni concluse. Ecco l’elenco delle squadre partecipanti.

3) Ogni giorno, fino a venerdì 20 dicembre, daremo l’indicazione di un oggetto da inserire nel pacco. L’oggetto verrà comunicato in onda, sul sito della radio e con un messaggio sul gruppo WhatsApp che raccoglierà le squadre in gara.

I partecipanti al gioco manderanno una fotografia dell’oggetto e il migliore verrà premiato con un punteggio.

4) Sabato 21 dicembre dalle 9.30 alle 12 verranno comunicati gli ultimi elementi da inserire nel pacco. Come nel caso degli oggetti comunicati in precedenza, non vanno comprati ma procurati tramite amici, conoscenti e parenti. Anche questi ultimi oggetti verranno valutati con un punteggio.

5) La squadra vincitrice sarà ovviamente quella che avrà ottenuto il punteggio più alto e sarà premiata domenica 22 dicembre durante la puntata in diretta di Sunday Blues che andrà in onda dalle 19 dall’auditorium Demetrio Stratos.

6) I pacchi assemblati dalle squadre partecipanti al gioco possono essere recapitati presso Radio Popolare la domenica della premiazione o nei giorni successivi. Dopo le festività natalizie verranno recapitati a Casa Jannacci in occasione di una visita alla struttura dove i frequentatori di questo spazio diventeranno le guide dei nostri ascoltatori