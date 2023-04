La destra continua a delegittimare la Liberazione, l’ok dell’Aifa alla pillola gratuita per tutte e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di sabato 22 aprile 2023 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. Tra tre giorni è la Festa della Liberazione e la destra italiana non perde occasione per delegittimare la Liberazione e relativizzare il fascismo. L’Aifa ha disposto che la pillola anticoncezionale sia gratuita per tutte le donne in tutta Italia. In Ucraina nelle ultime ore sono segnalati attacchi russi in diverse aree del Paese, mentre la Russia ha annunciato che espellerà oltre 20 diplomatici tedeschi. In Sudan i combattimenti tra l’esercito e le Forze di supporto rapido paramilitari non si sono fermati, nonostante la tregua di tre giorni che era stata annunciata per la fine del Ramadan.

A 3 giorni dal 25 aprile, la destra continua a delegittimare la Liberazione

Tra tre giorni è la Festa della Liberazione. Salvini oggi ha detto che festeggerà il 25 aprile e il Primo Maggio lavorando. Gasparri, anche lui, ci ha tenuto a far sapere che il Primo Maggio lavorerà, come lavorerà il governo con una riunione del Consiglio dei Ministri. Salvini e Gasparri sono due esponenti di quella destra che non vuole celebrare feste e ricorrenze su due pilastri della democrazia di questo paese: l’antifascismo e il lavoro.

Oggi a Milano al campo 10 del Cimitero Maggiore c’è stata la commemorazione dei repubblichini lì sepolti. Come accade ogni anno. Ma quest’anno si sono moltiplicate le iniziative di esponenti e amministratori locali della destra con una chiara impronta: delegittimare la Liberazione, relativizzare il fascismo. È successo da Bergamo a Pisa, dalla Liguria a Novara.

L’Agenzia del Farmaco dà l’ok alla contraccezione orale gratuita per tutte le donne

L’Aifa ha disposto che la pillola anticoncezionale sia gratuita per tutte le donne in tutta Italia. Una decisione contestata dalle associazioni Pro Vita, secondo cui “non c’è niente di più pericoloso per la salute delle donne che banalizzare temi come l’aborto e la contraccezione”.

La decisione dell’Agenzia del farmaco va nella direzione della libertà di scelta e arriva alla fine del mandato dell’attuale direzione. L’indirizzo però non è ancora definitivo, la politica potrebbe intervenire a cambiarlo. Marina Toschi è una ginecologa Pro Choice, della Rete italiana contraccezione aborto:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2023/04/TOSCHI-1930-pillola-contraccettiva.mp3



Le famiglie arcobaleno scendono in piazza a Padova

Le Famiglie Arcobaleno sono tornate in piazza. Un presidio a Padova davanti alla sede del Comune contro la decisione della procura cittadina di richiedere gli atti di nascita di 33 figlie e figli di coppie di donne. Elena Mantovani fa parte delle Famiglie Arcobaleno:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2023/04/FamiglieArcobaleno.mp3



La Russia espelle 20 diplomatici tedeschi

In Ucraina nelle ultime ore sono segnalati attacchi russi in diverse aree del Paese. Nella regione meridionale di Kherson un ordigno russo è caduto anche al Nord nella regione di Cherihiv. I combattimenti poi continuano nel Donetsk, il Ministero della Difesa russo afferma di aver conquistato tre distretti nella parte occidentale della città Bakhmut, contesa da mesi.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia che espellerà oltre 20 diplomatici tedeschi come risposta, riportano le agenzie di stampa russe, per il rimpatrio dalla Germania di esponenti della diplomazia di Mosca. Una mossa che per il momento sembra aver sorpreso il governo tedesco. Il servizio da Berlino del nostro collaboratore Walter Rahue:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2023/04/rahue-h1930-espulsioni-diplomatici.mp3



L’Italia si prepara a far evacuare 200 cittadini dal Sudan

In Sudan i combattimenti tra l’esercito e le Forze di supporto rapido paramilitari non si sono fermati, nonostante la tregua di tre giorni che era stata annunciata per la fine del Ramadan.

Sono segnalati esplosioni e scontri nelle aree vicine al Comando generale dell’esercito e al palazzo presidenziale di Khartoum. Dall’inizio della guerra civile, secondo l’OMS sono più di 400 i morti di cui si ha notizia. Le ambasciate di Stati Uniti, Cina e Paesi europei sono in attesa di evacuare i propri concittadini. Anche il ministero della Difesa ha comunicato di avere pronto un piano di uscita dal Sudan per 200 italiani dal Sudan, ma sulle tempistiche non è ancora possibile avere certezze. Irene Panozzo, ex consigliera politica dell’Unione Europea sul Corno d’Africa, esperta di Sudan: