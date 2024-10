Rafael Nadal si ritira: l’addio al tennis alle Finals di Coppa Davis di novembre

PlayStop Labirinti Musicali di giovedì 10/10/2024 "Labirinti Musicali" ideato dalla redazione musicale classica di Radio Popolare, in ogni episodio esplora storie, aneddoti e curiosità legate alla musica attraverso racconti che intrecciano parole e ascolti. Non è una lezione, ma una confidenza che guida l’ascoltatore attraverso percorsi musicali inaspettati, simili a un labirinto. Il programma offre angolazioni nuove su dischi, libri e personaggi, cercando di sorprendere e coinvolgere, proprio come un labirinto acustico da esplorare.

PlayStop Esteri di giovedì 10/10/2024 1) Le nazioni unite accusano Israele di sterminio nella striscia di Gaza. Nelle ultime ore 28 persone sono state uccise da un raid su una scuola rifugio nel centro. In esteri la testimonianza dalla striscia: “una violenza cosi non la vedevo dall’inizio della guerra”. (Mohammed da Deir el Balah) 2) Stati Uniti, le proteste pro palestina nei campus americani non si sono fermate. Dopo un anno di guerra sono diventate più violente e radicali. (Roberto Festa) 3) L’alleanza tra Russia e Corea del Nord si allarga. Secondo Kiev e Seul alcuni militari nordcoreani stanno aiutando le truppe di mosca in Ucraina (Gabriele Battaglia) 4) Elezioni in Mozambico. Oltre 17 milioni di persone sono andate alle urne ieri per eleggere il presidente e i parlamentari in uno dei paesi più poveri del mondo. (Sara Milanese, Claudio Zuccala) 5) Rafael Nadal si ritira. L’atleta spagnolo darà il suo addio al tennis alle Finals di Coppa Davis di novembre. (Luca Parena) 6) World Music. Alla biennale d’Aix un focus sul Libano, per vedere il paese al di là della cronaca. (Marcello Lorrai)

PlayStop Consegnare anche sotto il diluvio: ignorata la richiesta di Filt Cgil Chi fa le consegne in bicicletta questa mattina ha iniziato il turno sotto l’acquazzone, tra le strade allagate di Milano. La Filt Cgil aveva chiesto a Just Eat, l’unica piattaforma che ha una rappresentanza sindacale riconosciuta, di ritardare l’inizio del turno delle 8.30, di avviare le consegne più tardi, ma la società non ha neanche risposto al sindacato. Il sindacato ha proclamato uno sciopero, ma sappiamo quanto è difficile scioperare per i rider che non possono permettersi di perdere consegne. Ma c’è di più. Sentiamo l’intervista con Davide Contu Rls della Filt Cgil dentro Just Eat.

Doppio Click di giovedì 10/10/2024 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Premio Nobel per la letteratura a Han Kang Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato alla scrittrice coreana Han Kang, nata nel 1970 e figlia dello scrittore Han Seungwon. Come suo padre, ha vinto il prestigioso Yi Sang Literary Award. In Italia, i suoi romanzi sono pubblicati da Adelphi, tra cui La vegetariana, vincitore dell'International Booker Prize nel 2016, Atti umani (2017), Convalescenza (2019) e L'ora di greco (2023). L'Accademia Svedese le ha conferito il premio "per la sua intensa prosa poetica che confronta i traumi storici con la fragilità della vita umana." Nella puntata di Sabato Libri del 14 ottobre 2017, in un'intervista con Roberto Festa, Han Kang parla del suo libro Atti umani

