Quirinal party 20/01/22 – Salvini insiste: vuol fare il ministro dell’Interno. Situazione Quirinale bloccata

Martedì vi dicevano che il tempo per trovare un accordo complessivo sul Quirinale e sul nuovo Governo era poco. Oggi è giovedì e i partiti non hanno fatto alcun passo avanti.

Salvini insiste a voler entrare nel governo facendo di nuovo il ministro dell’Interno e per il Partito Democratico questa continua a essere una proposta irricevibile.

“Te la vedi un’estate con 50mila sbarchi e Salvini al Viminale?” dicono stamattina dalla sede del Pd.

L’obiettivo di Salvini è chiarissimo: farsi un anno di campagna elettorale. Il ministero dell’interno sarebbe una posizione strategica. La seconda opzione strategica per lui sarebbe andare all’opposizione. Luca Morisi, il social media manager caduto in disgrazia qualche mese fa, è già stato perdonato ed è pronto a tornare operativo. A Salvini interessa solo recuperare il consenso perduto, non va dimenticato.

Quindi l’opzione Draghi al Colle con un governo guidato da Marta Cartabia rimane impallata fino a che non si scioglierà il nodo dei leader di partito all’interno dell’esecutivo e in particolare di Salvini al Viminale. E poi c’è un secondo ostacolo che è Berlusconi. Da Arcore dove si trova sta cercando una exit strategy. Non è certo una resa il suo obiettivo. Oggi fa pubblicare il suo paginone propagandistico sul Corriere della Sera e intanto studia il modo per bruciare Salvini facendo lui per primo il nome del Presidente della Repubblica. Il massimo, per Berlusconi, sarebbe un presidente che fosse disposto al dialogo con lui e a concedergli qualcosa. Berlusconi sogna una riabilitazione politica, e magari, più avanti, se si liberasse uno dei cinque posti attualmente occupati, la nomina a Senatore a vita

