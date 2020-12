Sul tetto della nostra sede arrivano i pannelli solari

Il global warming chiama a prese di responsabilità e Radio Popolare ha deciso di fare la sua parte.

Prima di tutto ha fatto una scelta strategica:

“Utilizzare solo energia sostenibile” e in particolare far sì che l’energia elettrica utilizzata da Radio Popolare non sia generata da centrali nucleari o da impianti alimentati con combustibili fossili.

È con questo intento etico e politico che è nata la partnership tra Radio Popolare ed ènostra.

La collaborazione si è poi consolidata con una grande iniziativa:

Per ogni nuovo socio/consumatore di ènostra che nel momento della sottoscrizione si dichiarava e si dichiarerà ascoltatore di Radio Popolare, la radio ha ricevuto e riceverà uno sconto in bolletta.

Ora è giunto il momento di un ulteriore passo avanti: installare sul tetto della sede dei pannelli fotovoltaici.

Anche questo è progetto etico e strategico, naturalmente in collaborazione con ènostra.

Visto l’impegno economico, la volontà di Radio Pop è quella realizzare l’investimento senza utilizzare risorse economiche della radio, ma facendo leva unicamente sui risparmi che si realizzeranno nei prossimi anni sulla bolletta elettrica.

In questi giorni è in corso la campagna per il tesseramento 2021. Tutte le risorse del tesseramento e degli abbonamenti saranno utilizzate per i progetti editoriali della radio.

Radio Popolare è sicura che chi esprime il suo sostegno in tutte le forme, sarà fiero di sapere che la radio si sta impegnando per quanto possibile a sviluppare progetti di sostenibilità ambientale. Anche per questo vi chiediamo di continuare a sostenerci con tessere, abbonamenti e anche diventando socio/consumatore di ènostra.