Paese non buono e cattiva coscienza

«L’Italia non è un Paese buono»: son le parole che la vedova di Satnam Singh è riuscita a dire dopo che il datore di lavoro le ha scaricato davanti a casa il marito con un braccio tranciato da una macchina agricola, invece di portarlo in ospedale dove sarebbe stato salvato mentre è morto dopo due giorni d’agonia. L’Italia non è un Paese buono perché ha bisogno d’un evento drammatico per indignarsi e invocare pene esemplari per un singolo imprenditore, ma poi stanzia centinaia di milioni per deportare migranti in Albania invece d’assumere ispettori del lavoro. Se tali uffici fossero a regime sarebbe applicata la legge anti caporalato (che c’è!) nel settore agricolo e nell’edilizia. Nel primo si contrasterebbe un fenomeno che coinvolge 230 mila Satnam Singh schiavi da 0,50-4 euro l’ora (rilevazioni sindacali), per la gran parte stranieri, sotto continuo ricatto d’espulsione. Ma riportare umanità nel mondo del lavoro avrebbe ricadute sgradite tra molti che ora s’indignano: smonterebbe le grida leghiste contro gli immigrati; getterebbe fasci di luce sulla filiera agro-alimentare, dai campi alla grande distribuzione ai prezzi al consumo; metterebbe con le spalle al muro chi si oppone al salario minimo. Quanto alle costruzioni si scoperchierebbe il vaso di pandora degli interessi in un settore i cui cantieri mietono vittime ogni giorno, ha aziende capofila – lo ha mostrato Report – ai cui vertici stanno ex politici, conseguono rendite di capitale del 30 per cento, fanno girare la catena dei subappalti, mentre gli ispettori non ci sono o sono invitati a non andar per il sottile. Intanto operai muoiono, chi causa delitti dà colpa a fatalità o a “leggerezze” dei lavoratori, i media fan titoloni un giorno, chi governa pensa a riforme bandiera non a deboli ed emarginati. L’Italia non è un Paese buono perché uccide Satnam Singh e anche perché la parte buona di esso (che c’è!) fatica a smagare la cattiva coscienza di chi specula in politica, economia, servizi contando su condoni o Giustizia riformata. Non è riuscita sinora a mostrare passione e credibilità per convertire in mobilitazione civile e culturale la protesta di chi diserta le urne convinto che il voto non conti nulla. Ma gli spazi ci sono!