Ottavo ciclo delle lezioni di antimafia

LEZIONI di ANTIMAFIA 2024 – Ottavo ciclo: “Giustizia e Costituzione, uomini e battaglie di ieri e di oggi”.

La scuola di Formazione “Antonino Caponnetto”, in collaborazione con Radio Popolare, organizza l’ottavo ciclo di “Lezioni di Antimafia”. Le lezioni – che iniziano mercoledì 6 marzo 2024 alle 18:30 – si terranno principalmente alla Casa della Memoria di Milano (qui il programma completo). Gli incontri potranno essere seguiti in streaming sui canali Youtube della Scuola A.Caponnetto e di Radio Popolare.Attraversiamo un momento difficile in cui sono messi in pericolo i principi fondamentali della convivenza civile, così come Ii abbiamo conosciuti dal dopoguerra nei processi sociali e nelle “carte” del diritto internazionale. Sotto i nostri occhi ci sono disuguaglianze crescenti, guerre, finanza criminale organizzata (nazionale e internazionale), cambiamenti climatici, muri e centri di rimpatrio istituiti nel tentativo di chiudere le porte ai diseredati. II mondo ha bisogno di affrontare con lungimiranza le attuali complessità, guardando alle sfide globali con consapevolezza e strumenti adeguati. II ciclo di lezioni di quest anno nasce dalla riflessione sulla proposta “Per una Costituzione della Terra” del giurista Luigi Ferrajoli, attorno ai temi della giustizia e della democrazia e – a conclusione del ciclo – Ia discussione dei temi trattati nel libro “La legalita è un sentimento” di Nando dalla Chiesa, sociologo e presidente della Scuola “Antonino Caponnetto”, per l’importanza che la sfida educativa assume in questa epoca piena di contraddizioni. L’obiettivo é quello di costruire percorsi concreti di formazione e di azione civile. Lo facciamo richiamando le battaglie e la vita di uomini che sono stati, e sono ancora, un punto di riferimento di giustizia e di ricerca della verita. Il ciclo inizia con il racconto della figura e dell’operato di Francesco Saverio Borrelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ai tempi di “Mani pulite”; e di Carlo Smuraglia, avvocato, già senatore e presidente dell’Anpi. A seguire si terranno due lezioni di due giovani ricercatori di “CROSS-Osservatorio sulla Criminalita Organizzata” dell’Università Statale di Milano. Entrambi sono un esempio, tra tanti altri, di impegno scientifico e culturale. La prima ricerca che verra presentata riguarda il racconto di un processo che non si doveva fare, il processo a Giulio Andreotti, memoria dell’impunità che ha accompagnato la nostra storia. La seconda ricerca affronterà l’intreccio tra distruzione ambientale e criminalità organizzata.

Ciascuna lezione verrà poi trasmessa in sintesi su Radio Popolare, ogni settimana, a partire da lunedì 11 marzo 2024 alle 11, all’interno della trasmissione Pubblica a cura di Raffaele Liguori. L’integrale della lezione, così come la sua sintesi, saranno disponibili anche in podcast.

(Casa della Memoria, via Federico Confalonieri 19, Milano. Metro Linea 5, fermata Isola)