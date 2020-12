Onda Popolare: rassegna on air di cinque concerti su Radio Pop

Onda popolare: cinque concerti da trasmettere durante le festività natalizie a cavallo tra il 2020 e il 2021. Questa l’idea che ci è venuta assieme agli amici di Musicamorfosi, una associazione culturale con cui negli ultimi anni abbiamo lavorato insieme. Cinque concerti capaci di toccare le corde del cantuatorato d’autore (Patrizia Laquidara live at LAC Lugano), della nuova scena della così detta World Music con la italo cubana Sorah Rionda, della classica elettronica del Phase Duo di Eloisa Manera e Stefano Greco, e dei ritmi incalzanti della fanfara arabo palestinese degli Al Raseef fino al jazz esplosivo di Giovanni Falzone.

Onda popolare prevede 3 live estratti da altrettanti concerti con pubblico e due live in studio registrati alla fine di ottobre, in un progetto di promozione attivato con il contributo di Nuovo Imaie.

Il programma di Onda popolare nel dettaglio:

Sabato 26 dicembre h 12

Patrizia Laquidara live at LAC Lugano

intervista a cura di Florencia Di Stefano-Abichain

Patrizia Laquidara voce e chitarra

Daniele Santimone chitarra 7 corde

Davide Repele chitarra acustica e classica

Siciliana di nascita e veneta di adozione, torna in questo concerto, ad affrontare l’Atlantico. Parte dai confini d’Europa da quel suo Indirizzo portoghese per farci assaporare le parole di Pessoa, la magia di una musica che passa da Capo Verde, veleggia verso il sudamerica del Brasile lusamericano per tornare a passeggiare nelle vie incantate di Lisbona.

Registrazione del concerto tenuto al LAC di Lugano 7 agosto 2020, Lac en Plen Air rassegna curata da Saul Beretta.

Sabato 26 dicembre 16.30

Sorah Rionda

intervista a cura di Disma Pestalozza

Sorah Rionda voce

Thomas Sinigaglia fisarmonica

Luca Nardon percussioni

Musicista, cantante, compositrice, arrangiatore, ballerina, arriva in Italia nel 2013 dopo aver collaborato con importanti nomi della world music e della scena folk jazz internazionale.

“Renacer” è il nuovo lavoro, un personale inno che arriva per la prima volta a Milano. Sorah Rionda vera rappresentante della multiculturalità: papà arabo, mamma cubana, nonni giapponesi ed africani.

Registrazione negli studi di Radio Popolare registrato il 31 ottobre 2020

Lunedì 28 dicembre h 21.30

Phase Duo live at Blau Studio

intervista a cura di Matteo Villaci

Phase duo sono Eloisa Manera (violinista, compositrice and improvvisatrice) e Stefano Greco (producer, sound designer e dj). Lei arriva dal mondo della classica, ha suonato con Mario Brunello e Herbie Hancock e la sua arte non ha confini; il mensile Musica Jazz l’ha inserita nella shortlist delle 10 donne che stanno cambiando il Jazz; lui dall’ambiente elettronico milanese con una passione sfrenata per i poliritmi, l’Africa e Mussorgsky.

Registrazione del concerto a Blau Studio (Milano) 31 ottobre 2020

Venerdì 1 gennaio h 12

Al Raseef

intervista a cura di Claudio Agostoni

Al Raseef Fanfara Urbana di Ramallah

Ayham Jalal clarinetto Alaa Alshaer chitarra Tamer Nassar sassofono Midhat Husseini basso tuba Yassar S’adat trombone Mario Martini tromba Lorenzo Bergamino batteria

Concerto di CAPODANNO con la vibrante e energetica fusione di musiche originarie dei Balcani e dei paesi arabi, che richiama fortemente le diverse sonorità dei popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Nascono, inizialmente, come gruppo di musicisti di strada, il loro punto di ritrovo per esibirsi e provare nuovi “sound” sono, infatti, le strade di Ramallah. Per questo motivo decidono di chiamarsi Al Raseef, che, proprio, in arabo significa “sul marciapiede”. Nel 2014, il gruppo si trasferisce a Genova per studi musicali, e si espande, integrando due musicisti italiani.

Mercoledì 6 gennaio h 12

Giovanni Falzone

Intervista a cura di Ira Rubini

Concerto a sorpresa che verrà annunciato nel 2021