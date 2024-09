Nessun Dorma – Un Concerto per la Palestina: lunedì 9 settembre Radio Popolare trasmetterà in diretta dal Circolo Magnolia, dalle 20.30 alle 22.30

Il Circolo Magnolia, Nur Al Habash, Panico Concerti, DNA Concerti, Petricore Sounds, Epic Milano ed heART, hanno organizzato per lunedì 9 settembre, a partire dalle 19.00. Un evento straordinario a favore della Palestina: Nessun Dorma – Un Concerto per la Palestina.

“Perché – scrivono gli organizzatori – in un mondo ideale, fatto di arte e cultura, musica e concerti, non c’è mai stato spazio per queste immagini di guerra e devastazione che da mesi invadono i nostri occhi”.

Radio Popolare sarà presente a Nessun Dorma, al Circolo Magnolia, per trasmettere in diretta dalle 20.30 alle 22.30. Per raccontare la partecipazione a questa iniziativa così importante e per dare voce a chi l’ha organizzata, per parlare con gli artisti che hanno deciso di partecipare, per ascoltare i pensieri e le motivazioni del pubblico che ha portato in poche ore dall’annuncio al tutto esaurito.

Non trasmetteremo in diretta i concerti, ma daremo testimonianza di questo evento che sosteniamo con convinzione.

Il Circolo Magnolia si trasformerà in un palcoscenico di solidarietà, unendo artisti di generi e background diversi con l’obiettivo comune di offrire supporto alla crisi umanitaria in Palestina. L’evento nasce dalla volontà di portare un supporto concreto alla popolazione di Gaza e di tutta la Palestina, che da più di 10 mesi sopravvive in condizioni di estrema difficoltà.

L’intero ricavato dell’evento, che al momento ha raccolto più di 39.000€ dalla sola vendita dei biglietti, sarà devoluto in parti uguali a tre organizzazioni umanitarie: Mezzaluna Rossa, Medici Senza Frontiere e Medical Aid for Palestinians. L’evento è già sold out, ma è ancora possibile sostenere la causa donando alla raccolta fondi, accessibile anche a chi non ha acquistato il biglietto.

Un evento maratona, con tantissimi ospiti e una serie di concerti della durata di 10-15 minuti ciascuno, intervallato dagli interventi di Carlo Pastore e Roberta Lippi, con una line up eccezionale che vede la partecipazione di alcuni dei più amati e talentuosi artisti italiani. Da Chadia Rodriguez a Coez, da Cosmo con il suo dj set a Dente, da Ditonellapiaga a Francesca Michielin, e ancora Laila Al Habash, Mannarino, I Ministri, il dj set Populos, Queen of Saba, Vasco Brondi, Venerus e Willie Peyote.

Nessun Dorma – Un Concerto per la Palestina: dalle 20.30 alle 22.30 anche in diretta su Radio Popolare