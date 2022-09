Live Pop: giovedì 6 ottobre, serata Pier Paolo Pasolini

Il quarto appuntamento del giovedì sera nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare è dedicato a Pierpaolo Pasolini. Parleremo delle ‘sue’ geografie ed ascolteremo alcune ‘sue’ canzoni.

Ospiti della serata:

Camilla Barbarito, musicista che, accompagnata al ‘chitarco’ da Enrico Allorto, interpreterà “Le nuvole”, una canzone scritta da Pier Paolo Pasolini, e “Lamento per la morte di Pasolini”, una composizione di Giovanna Marini

Gianni Biondillo, architetto e scrittore, autore di “Pasolini. Il corpo della città” (Piccola Biblioteca Guanda), un inedito e appassionato sguardo da architetto che spazia dal Friuli della mitica gioventù pasoliniana alla Roma suburbana non ancora violentata dall’omologazione capitalista. Per poi constatare la fuga del poeta verso nuovi corpi e nuovi luoghi: quelli incontaminati (ma per quanto ancora?) del Terzo e Quarto Mondo.

Giandomenico Curi, autore di “Il me paìs al è colòur smarit – Pier Paolo Pasolini e Giovanna Marini” (BesaMuci), un libro in cui racconto la storia dell’incontro tra questi due personaggi straordinari, in piccola parte avvenuta attraverso incontri reali, ma soprattutto attraverso la messa in musica dei testi di Pasolini da parte di Giovanna.

Luigi Cannillo, poeta, saggista e traduttore,autore di diverse raccolte di poesia tra cui “Transistor” (Ed. Tempo Sensibile) e “Sesto senso” (Ed.Campanotto)

Paolo Massari, conduttore di Percorsi PerVersi, la trasmissione di poesia di Radio Popolare

(con l’occasione ricordiamo che sul sito di Radio Popolare potete ascoltare il podcast “Le geografie di Pasolini“)

Per partecipare alla serata di giovedì 6 ottobre è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00

@photo by Bruno Zanzottera/Parallelo Zero