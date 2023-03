Live Pop, giovedì 30 marzo: La Casa del Vento in concerto

La Casa del Vento, un gruppo combact folk aretino attivo sin dai primi anni Novanta, calcherà il palco dell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare presentando i brani del recentissimo Live a Sant’Anna di Stazzema, un album registrato proprio nel paese in provincia di Lucca dove il 12 agosto 1944 avvenne la più grande strage nazista in Toscana, dove furono trucidate 560 persone.

Live a Sant’Anna di Stazzema, un album che arriva dopo un più che trentennale cammino grazie al quale la Casa del Vento oggi è annoverata tra le realtà musicali e culturali più attive e sensibili circa i temi della memoria e della giustizia sociale. Un combo che potremmo definire combat (a volte), rock e cantautoriale (spesso) di matrice folk (sempre) se teniamo presente che quest’ultimo termine indica una musica nata dal popolo e creata per il popolo, di qualsivoglia zona del mondo, ceto ed estrazione culturale. Una carriera quella de La Casa del Vento che, tra i tanti, ha favorevolmente colpito anche Patti Smith che ha assoldato i musicisti aretini per la registrazione di due brani – Seneca e Costantine’s Dreams – del suo ultimo album, Banga. Una grande soddisfazione per una band che in trent’anni di lavoro ha fatto dell’impegno sociale il fulcro attorno al quale far ruotare la propria creatività.

Per partecipare alla serata nell’Auditorium Demetrio Stratos di giovedì 30 marzo alle ore 21, è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

Durante la serata l’Ape Bedda, rinomata street fooder, “spaccerà” le birre di Radio Popolare, arancini e cannoli siciliani.