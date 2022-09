Live Pop: giovedì 29 settembre, serata Don Gallo e De André

Il terzo appuntamento del giovedì sera nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare è dedicato Don Gallo e a De Andrè. Parleremo dei valori che avevano in comune, a partire dalla scelta di stare con gli ultimi. E della loro città: Genova. Ma non solo…

Ospiti della serata:

Domenico “Megu” Chionetti, presidente della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova. Fondata da Don Andrea Gallo nel 1970, oggi come allora, ha come mission l’accoglienza di persone ai margini per costruire per / con loro percorsi lavorativi veri e propri.

Federico Traversa, autore di “Don Gallo – Su la testa” (ed. Il punto d’incontro), un racconto commosso e appassionato dell’esperienza dello stesso autore che per sette anni ha avuto la fortuna di camminare insieme a don Gallo.

Daniela Bonanni e Gipo Anfosso, curatori di “La mia prima volta con De Andrè” (ed. IBIS), una raccolta di 515 storie che narrano il primo incontro dell’autore con Faber. Testimonanze spalmate lungo tutta la penisola. E oltre, fino all’Alaska e all’Argentina….

Il musicista Matteo Callegari, accompagnandosi con la chitarra, proporrà la sua rilettura di alcuni classici di Fabrizio De Andrè.

Per partecipare alla serata di giovedì 15 settembre è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.