Live Pop: giovedì 18 maggio, presentazione di “Northern soul – Il culto dei giovani ribelli soul”

Un libro sulla più sconosciuta e seminale tra le sottoculture inglesi: il northern soul. Un fenomeno complesso e impossibile da definire, uno splendido mistero di passione, senso di appartenenza, identità, amore per la musica e la danza. Una scena formata in maggioranza da giovani maschi bianchi provenienti dalle famiglie della working class, priva di un’estetica unificante, basti pensare che la loro musica poteva aprirsi a mille influenze o chiudersi in ristretti canoni sonori. Le storie e i personaggi raccontati nel libro di Bacciocchi si riassumono alla perfezione nel classico motto: Keep the Faith!

Oltre all’autore del libro sul palco ci saranno (con i loro strumenti) anche i musicisti di The Mads, storica band milanese in attività dal 1979 propugnatrice di un sound British R’n’B/Mod.

Conduzione a cura di Cecilia Paesante e Claudio Agostoni.

Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.

