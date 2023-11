Live Pop, giovedì 16 novembre: Fotoricordi di contrabbando

PlayStop Quel che resta del giorno di lunedì 13/11/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di lunedì 13/11/2023 1-Striscia di Gaza. L’Onu avverte che a causa della mancanza di carburante le operazioni umanitarie cesseranno entro 48 ore. Ospedali sotto attacco. Secondo Haaretz la tragedia di Al Shifa è la più grande sfida morale per Israele. ( ( Martina Stefanoni) 2- Il confine sud del Libano rimane la regione dalla quale poterebbe passare l’allargamento del conflitto. Netanyahu minaccia Hezbollah “"Al fuoco risponderemo con un fuoco ancora maggiore “. ( Emanuele Valenti) 3-Gran Bretagna. Il partito conservatore allo sbando. Il premier Sunak licenzia l’impresentabile ministra dell’interno Suella Braverman e nomina agli Esteri David Cameron, definito pochi giorni dallo stesso premier come un politico fallito. ( Daniele Fisichella) 4-Cile. È morta a 96 anni Joan jara, compagna di victor Jara. L ex ballerina e coreografa di origine inglese se' è andata dopo essere riuscita a vedere gli autori materiali dell' assassinio del marito finire in carcere dopo 50 anni di impunità e di ricerca della verità. ( Alfredo Somoza) 5-Serie TV: Su Paramount5 plus “ The Curse “ con Emma Stone. ( Alice Cucchetti – Film Tv)

PlayStop Playground di lunedì 13/11/2023 Tornano le serie tv e attrici e attori hanno concluso lo sciopero. Ne parliamo con Alice Cucchetti.

PlayStop Jack di lunedì 13/11/2023 Ospiti della puntata Colapesce e Dimartino per presentare il loro disco Lux Aeterna Beach

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 13/11/2023 Riascolta Considera l'armadillo - Noi e gli altri animali che oggi ha ospitato l'ornitologo Tonio Sigismondi che ci ha parlato del falco Lanario e dei suoi problemi tra riduzione di habitat e falconeria, della risoluzione del XXI congresso di ornitologia di Varese per proteggerlo e anche del programma di Rai 3 Indovina chi viene a cena. Nel corso della puntata abbiamo parlato anche del leone Kimba e del circo di Ladispoli, del compleanno della LIPU, della solidarietà a Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci La Ninna e della rottweiler uccisa al Parco del Roccolo e scopriamo che Tonio voleva essere uccello.

PlayStop Altra settimana, altro giro per iniziare al meglio la nuova settimana, i nostri Alessandro e Disma decidono di fare un giro al Banco di Garabombo prima della consueta lezione di galateo di Pier Felice degli Uberti, in modo da introdurre con le dovute maniere la rubrica 'Mollo tutto' Cegna edition

PlayStop Cult di lunedì 13/11/2023 a cura di Ira Rubini

PlayStop Pubblica di lunedì 13/11/2023 Non solo bavaglio. Quando la libertà di informazione viene ostacolata anche dal modo in cui il governo comunica. Quanto pesa sulla trasparenza e completezza dell’informazione il fatto che il governo abbia approvato il disegno di legge sul premierato il 3 novembre scorso e a tutt’oggi – dieci giorni dopo – ancora non ci sia traccia del testo completo della riforma? I media si sono dovuti fidare di bozze e indiscrezioni, alimentando un dibattito pubblico basato solo sui comunicati stampa del consiglio dei ministri e le roboanti dichiarazioni di Giorgia Meloni. Pubblica ha ospitato oggi lo scrittore Carlo Lucarelli, curatore della rassegna “Politicamente scorretto” di Casalecchio di Reno (Bologna), quest’anno dedicata alla libertà di informazione. Ospite anche Vincenzo Vita, giornalista, esperto di comunicazione e mdia, tra gli autori dell’associazione “Articolo 21”.