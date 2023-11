La strada nel Bosco alla Casa della Memoria, giovedì 30 novembre 2023

PlayStop News della notte di lunedì 27/11/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop La Pillola va giù di lunedì 27/11/2023 Una trasmissione settimanale a cura di Anaïs Poirot-Gorse con in regia Nicola Mogno. Una trasmissione nata su Shareradio, webradio metropolitana milanese in questo momento di emergenza, cercando di ridare un spazio di parola a tutti i ragazzi dei centri di aggregazione giovanili di Milano con cui svolgiamo regolarmente laboratori radiofonici.

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 27/11/2023 Il Suggeritore, la storica trasmissione di teatro di Radio Popolare, ha compiuto 17 anni e può uscire da sola la sera! Ora, infatti, si chiama Il Suggeritore Night Live e va in onda in diretta ogni lunedì, dalle 21.00 alle 22.00, dall’Auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare: un night talk-show con ospiti da vari ambiti dello spettacolo dal vivo, che si raccontano ai nostri microfoni e propongono estratti dai loro lavori, nella serata in cui tradizionalmente il teatro osserva il riposo. Finalmente possiamo accogliere i nostri ascoltatori in auditorim: quindi vi aspettiamo dalle 20.00 in veste di pubblico privilegiato di Il Suggeritore Night Live.

PlayStop Quel che resta del giorno di lunedì 27/11/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di lunedì 27/11/2023 1-Striscia di Gaza. Quarto e ultimo giorno della tregua ma il Qatar avrebbe ottenuto una proroga almeno due giorni. Hamas conferma. Il premier Netanyahu invece si trova di fronte a un dilemma: riprendere a bombardare Gaza o continuare a negoziare per il rilascio di tutti gli ostaggi. ( Emanuele Valenti) 2-Riscaldamento globale. Giovedì si apre la Cop 28 negli emirati arabi Un dossier della Bbc denuncia un potenziale conflitto d'interesse della presidente della conferenza Onu sul clima che amministra il colosso petrolifero di Abu Dhabi. ( Martina Stefanoni) 3-Fuga da X, ex twitter, accusato di antisemitismo. “ è diventato una vasta fogna mondiale “ secondo la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo che ha annunciato l'intenzione di cancellare il suo profilo. Travolto dalle accuse Elon Musk è oggi in Israele per tentare di placare le polemiche. ( Marco Schiaffino) 4-Bangladesh. come vincere le elezioni mettendo migliaia di oppositori in car cere. Il racconto dalla capitale Dacca di Giuliano Battiston di Lettera 22. 5-Serie TV. 60° anniversario del Doctor Who. Il primo episodio andò in onda sulla BBC il 23 novembre del 1963. ( Alice Cucchetti – Film Tv)

PlayStop Muoviti Muoviti di lunedì 27/11/2023 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Playground di lunedì 27/11/2023 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Mash-Up di lunedì 27/11/2023 Mash Up è un dj set di musiche e parole diverse, anzi diversissime, che si confondono fra loro all’insegna di un tema diverso. Anzi, “si pigliano perché non si somigliano”. Conduce, mixa, legge e ricerca il vostro dj per Matrimoni Impossibili, Piergiorgio Pardo aka Pier Nowhere Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop Jack di lunedì 27/11/2023 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 27/11/2023 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Alessandro Berlusconi dell' @università degli studi dell'Insubria per parlarci di Cleptoparassitismo tra animali e gli uccelli in particolare tra falco grillaio e falco cuculo, ma anche di gazze, di ibis sacri, di pinguino di Adelaide, di pulcinella di mare e scopriamo che Alessandro voleva essere falco cuculo. Foto di Francesco Ambrosi

PlayStop Eroi del lavoro nonostante i problemi che cercano di fermarli, i nostri Alessandro e Disma ci regalano una nuova lezione di galateo con Pierfelice degli Uberti su come si impostano le conversazioni sociali, prima di perdere tutte le regole di contegno negli acquisti fatti con gli sconti del black friday

PlayStop Cult di lunedì 27/11/2023 Oggi a Cult: La musica dei cieli 2023; il restauro di un affresco nella sala del Cenacolo Vinciano; Filippo Del Corno sul suo nuovo lavoro discografico "A coda di rondine" con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali; Irina Brook firma la regia di "Seagull Dreams" da A. Cechov; la rubrica di classica a cura di Giuseppe Califano...