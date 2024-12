In decine di migliaia in piazza a Roma contro le leggi liberticide del governo

PlayStop Il Verziere di Leonardo di sabato 14/12/2024 Gli stagionatori della Valtrompia, la Formaggi Trevalli di San Colombano di Collio, provincia di Brescia. Fabio Fimiani ha intervistato Chiara e Silvio Zanini sul lavoro di valorizzazione delle produzioni casearie delle montagne attorno al Monte Maniva. Il ricercatore in produzioni agroalimentari del Cnr Paolo Leone racconta le conoscenze degli stagionatori. Per le Parole dell’Agroecologia il professor Stefano Bocchi della Statale di Milano spiega l’ecoterritorialismo. Le quotazioni record del caffè sono spiegate per le Multinazionali del cibo, queste sconosciute da Andrea Di Stefano. Per le Storie Agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce Coltivare la natura. Cibarsi nutrendo la terra di Giacomo Sartori. Per Gli Autori Fuori Porta di Teatro Franco Parenti, Fondazione Pier Lombardo, con il sostegno della Regione Lombardia, un brano delle Georgiche di Virgilio scelto da Niccolò Reverdini e letto da Giovanna Bozzolo

PlayStop Siria: tra passato e futuro, il racconto da Damasco e Daraa Emanuele Valenti ci porta in Siria, tra i carri armati abbandonati di Damasco e Daraa, simbolo delle prime proteste del 2011. Un racconto di un Paese in bilico tra crisi, speranza e incertezze dopo la caduta del regime.

PlayStop Good Times di sabato 14/12/2024 Good Times è il trampolino per tuffarsi in bello stile nel weekend. Visioni, letture, palchi, percorsi, incontri, esperienze, attività. Gli appuntamenti fissati dal calendario, ma anche le occasioni offerte dall’ozio. Un dispenser di proposte e suggestioni per vivere al meglio il proprio tempo libero. Tutti i sabati, dalle 11.30 alle 12, Good Times è il nostro viaggio nelle proposte del fine settimana. E insieme il nostro augurio per trascorrere giorni belli e momenti felici. Conduce Elena Mordiglia.

PlayStop Terzo tempo di sabato 14/12/2024 Nel rugby il terzo tempo è il dopo partita, quando gli animi si rilassano, si beve e si mangia insieme: questo è lo spirito con cui nasce questa trasmissione, che potrebbe essere definita una sorta di “spin off” di Esteri – in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30 – oppure, prendendo in prestito la metafora sportiva, un “terzo tempo” di Esteri. Sarà una mezz’ora più rilassata rispetto all’appuntamento quotidiano, ricca di storie e racconti, ma anche di musica. A cura di Martina Stefanoni

PlayStop M7 - il settimanale di Metroregione di sabato 14/12/2024 Oggi abbiamo parlato dell'anniversario dell'uccisione di Giuseppe "Pino" Pinelli con Silvia, una delle due figlie. Del congresso della Lega Lombarda che si terrà il 15 dicembre con Francesco Moscatelli, giornalista de La Stampa. Infine del consumo di suolo in Lombardia, insieme a Paolo Pileri, ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. M7 è in onda tutti i sabati dalle 10.35 alle 11, sempre disponibile in podcast. Per comunicare con la redazione, per segnalazioni, spunti: metroregione@radiopopolare.it

PlayStop Slide Pistons – Jam Session di venerdì 13/12/2024 La frizzante trasmissione di Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Tutti i sabati su Radio Popolare dalla mezzanotte all'una. In onda le scorribande musicali dei due suonatori d’ottone in giro per la città, assecondate da artisti formidabili e straordinari.

PlayStop Doppia Acca di venerdì 13/12/2024 Dal 2011 è la trasmissione dedicata all’hip-hop di Radio Popolare.

