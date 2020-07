In bici e felici. Consigli per le vostre gite in bicicletta: il naviglio pavese

Da Milano a Pavia lungo il naviglio pavese, questo percorso è un grande classico per i ciclisti milanesi. Si pedala per 33 km in impercettibile discesa ed è proprio questa leggera pendenza che permette il fluire delle acque dalla darsena di Milano fino a Pavia.

Si tratta di una via ciclopedonale per lo più asfaltata e percorribile con qualsiasi tipo di bicicletta. Lentamente ci si allontana dalla città e dai paesaggi antropizzati, per arrivare a pedalare nella campagna.

Visto il clima di questi giorni, vi segnalo che il percorso è piuttosto soleggiato, quindi portate con voi dell’acqua e preferibilmente organizzatevi per non partire nelle ore centrali della giornata.

Pedalando si può ammirare il sistema delle chiuse del naviglio pavese, un’opera sapiente di ingegneria idraulica che ha reso possibile la navigazione del canale in entrambe le direzioni. La prima delle 14 conche che incontrerete è a Milano in via conchetta, le altre chiuse le incontrerete a Rozzano, la conca fallata con un salto di oltre 4,5 m, a Casarile e lungo tutto il percorso fino a Pavia.

Lungo la strada ci sono numerosi luoghi di interesse turistico. A Binasco lasciate la pista ciclabile e raggiungete il centro storico, concedetevi una pausa rinfrescante nella piazzetta dominata dall’imponente castello visconteo.

Qualche km più avanti potete deviare per una visita alla meravigliosa Certosa di Pavia.

Arrivati a Pavia vagate tra le vie del centro, non perdetevi il caratteristico ponte coperto, il castello visconteo e piazza della vittoria. Se vi sentite freschi potete tornare a Milano percorrendo la strada a ritroso, chiuderete la giornata con 70 km pedalati. Se invece il caldo vi ha sfiancato potete tornare in treno caricando la vostra bicicletta.

Io sono Giorgia Battocchio, se vi va raccontatemi com’è andata scrivetemi a info@cosanebici.it.

Foto di Yorick39 – Opera propria, CC BY-SA 3.0