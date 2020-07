In bici e felici. Consigli per le vostre gite in bicicletta: il lago di Comabbio

Questa settimana vi propongo una gita in bicicletta lungo la pista ciclopedonale del Lago di Comabbio. Quello di Comabbio è un piccolissimo lago di origine glaciale formatosi in seguito al ritiro del ghiacciaio del Verbano, insieme ai laghi di Varese e Monate.

La pista ciclabile è immersa nel verde e corre lungo il periplo del lago. I paesaggi sono da cartolina e attraversandoli ci sente in vacanza. Si pedala tra boschi di salici e canneti. Molto caratteristica è una passerella sull’acqua da dove si può ammirare una bellissima distesa di ninfee sulle acque del lago, vederne così tante insieme non capita spesso.

Il divieto di utilizzare barche a motore ha preservato l’ecosistema particolarmente ricco di questo laghetto. E a proposito di scelte eco sostenibili lungo il lago di Comabbio, a Mercallo c’è una Bio-Piscina che si affida ad un sistema naturale di fito depurazione delle acque del lago, che vengono rese balneabili grazie all’ utilizzo di sabbia e ozono, senza uso di sostanze chimiche.

Tuttavia questo innovativo sistema di depurazione è stato temporaneamente sospeso poiché la struttura ha dovuto adeguarsi alla normativa introdotta a seguito dell’emergenza COVID, che ha imposto l’utilizzo di Cloro.

La pista ciclopedonale del lago di Comabbio è un anello di 12 km, ma se volete pedalare di più potete allungare verso la pista ciclopedonale intorno al lago di Varese, aggiungendo così al vostro percorso circa 30 km.

All’altezza del ponte ferroviario ad archi di Varano Borghi ci si imbatte nella deviazione per il lago di Varese che si raggiunge in 4 km pedalando tra i boschi al confine della riserva LIPU della palude Brabbia.

Per raggiungere il lago di Comabbio ci sono diverse possibilità. La più ecologica è usare il treno e arrivare alla stazione di Varese. In alternativa, se volete caricare la bicicletta in auto, potete partire dal parcheggio di un supermercato a Buguggiate in Via Giuseppe Verdi, 24, 2 oppure da Mercallo, nei pressi della bio-piscina, dove c’è un parcheggio e un’area picnic.

Ora avete tutte le informazioni necessarie vi basta solo saltare in sella. Buona pedalata!

Io sono Giorgia Battocchio, se vi va raccontatemi com’è andata scrivetemi a info@cosanebici.it.

Foto dalla pagina Facebook Giro del Lago di Comabbio