Il nuovo ciclo di lezioni di antimafia è online

Tornano le lezioni di antimafia a Radio Popolare.

Ideate dalla Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto” e realizzate insieme a Radio Popolare, le lezioni riprendono lunedì 11 gennaio per il quinto ciclo.

Il tema di quest’anno: “Le molte facce della giustizia e dell’ingiustizia”. Si partirà da una considerazione: il funzionamento della giustizia si intreccia sempre di più con i vizi e le ipocrisie della società italiana.

Tra gli ospiti di questo quinto ciclo ci saranno Nando dalla Chiesa (presidente della Scuola Caponnetto), Piercamillo Davigo, Lucia Castellano, Gianrico Carofiglio e altri.

Le lezioni NON si svolgeranno nell’Auditorium di Radio Popolare, come è accaduto per i quattro cicli precedenti.

Quest’anno sarà possibile seguire le singole lezioni in streaming sui canali YouTube della Scuola di Formazione “Antonino Caponnetto” e di Radio Popolare, a partire dalle 21 di lunedì 11 gennaio 2021.

La sintesi di ciascuna lezione verrà trasmessa successivamente a Memos a cura di Raffaele Liguori.

Sul sito di Radio Popolare, alla pagina Lezioni Antimafia, saranno disponibili le versioni integrali delle singole lezioni di questo ciclo (nella stessa pagina si trovano anche le lezioni dei quattro cicli precedenti, vedi link “archivio di tutte le puntate”).

iAlla pagina di Memos troverete i podcast con le sintesi delle lezioni.