Il giusto clima live dall’Auditorium di Radio Popolare: la serata speciale del 1° marzo 2023

I movimenti per il clima tornano nelle piazze di tutto il mondo con lo sciopero globale per la giustizia climatica. Sono passati quattro anni dal primo grande sciopero in Italia: come sono evolute le lotte, le rivendicazioni e le pratiche?

Ne parleremo mercoledì 1° marzo 2023 nell’auditorium di Radio Popolare (in via Ollearo 5) per la prima puntata live di Il giusto clima, la trasmissione dedicata alla crisi climatica e alle strategie per la transizione ecologica, realizzata in collaborazione con la cooperativa ènostra.

Saranno ospiti diverse persone militanti climatiche come Ester Barel dei Fridays for Future, Carlotta Muston di Ultima Generazione e Sara Lorenzini di Diciassette.

Dialogheranno con loro Ferdinando Cotugno de Il Domani, autore di “Primavera Ambientale L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra” (Il Margine, 2022) e Giorgia Colucci, de Il Fatto Quotidiano e La Svolta, autrice di Econews.

A condurre le danze Elena Mordiglia e Gianluca Ruggieri, da sempre ai microfoni de Il giusto clima.

Saremo in Auditorium dalle 20, poi in onda dalle 21.00 alle 22.00, per poi proseguire il confronto con chi lo vorrà anche grazie al prezioso supporto di cibo e bevande di ApeBEDDA.

Per partecipare in presenza è necessario prenotarsi a prenotazioni@radiopopolare.it