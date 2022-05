Il giorno di tragedia e memoria per Giovanni Falcone. Tutti i link e le proposte di Guarda che Lune del 23 maggio 2022 con Claudio Jampaglia e Giuseppe Mazza.

23 maggio, giorno di tragedia e memoria per Giovanni Falcone che ci ha aiutato a fare luce, anche se la mafia si è adeguata nel frattempo, più finanziaria e quindi anche più mediatica, più attenta agli strumenti del suo tempo. Per questo ricordiamo sempre che mettere insieme parole e fatti è una buona regola di comunicazione e democrazia.

Il comunicatore dell’anno per la rivista britannica PrWeek è il presidente ucraino Zelensky, sicuramente un ottimo comunicatore, ma ci permettiamo di ricordare (vale anche per la mafia di cui sopra) che l’estetica della guerra, delle armi, del coraggio non cambia il fatto che stiamo parlando di tragedie con cui l’estetica fa a pugni. Comunicare la memoria è il motivo per cui la Senatrice a vita Liliana Segre ha chiesto l’aiuto della influencer e imprenditrice Chiara Ferragni per far conoscere il museo della Shoah al Binario 21: perché no e perché sì?

Un altro luogo in discussione, per il decoro, è il memoriale della Resistenza alla Loggia ei mercanti a Milano: la gente bivacca e l’Anpi si arrabbia; ci permettiamo con grande umiltà un consiglio magari sulla falsa riga di quanto fatto a Budapest.

In Argentina dopo quasi un secolo si è tenuto il processo per il massacro di popolazioni indigene. In Spagna c’è la prima “lloreria” per esprimere e metabolizzare il dolore. La memoria ancora di una vecchia pubblicità il cui testimonial era Gorbaciov, davvero incredibile, che si accompagna all’abbandono dopo 32 anni del paese da parte di McDonald’s.