Da Tokyo 2020 l’Italia più bella torna a casa con 40 medaglie

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò si presenta alla conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la sicurezza di chi ce l’ha fatta: “Abbiamo reso felice l’Italia”. E poi aggiunge: “Abbiamo vinto almeno una medaglia al giorno, non era mai accaduto. È un’Italia multietnica e integrata, con atleti provenienti da tutte le Regioni e nati in tutti e 5 i continenti.”E inequivocabilmente quella di Tokyo è stata un’Olimpiade che ha avuto per l’Italia numeri eccezionali: 40 medaglie in tutto. Mai successo prima. I risultati migliori erano state 36 medaglie a Roma 1960, ma si giocava in casa, e a Los Angeles 1932, ma le Olimpiadi allora erano un’altra cosa basti dire che avevano partecipato 37 paesi e questa volta sono stati 205. Chiudiamo con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, l’ultimo con le ragazze della ginnastica ritmica nella prova a squadre.

Questo vale la 10a posizione nel medagliere dietro a Olanda, Francia e Germania che ci hanno raggiunto e superato proprio nelle ultime 24 ore di gare solo grazie ad un maggior numero di argenti.

Crescono i paesi a medaglia, 93 contro gli 87 di Rio, gli 85 di Londra e gli 86 di Pechino.

Tokyo è riuscita ad organizzare un’edizione dei giochi con le difficoltà di una pandemia che nessuno aveva mai dovuto affrontare. E’ funzionato tutto nel migliore dei modi anche il numero dei positivi è stato contenuto. Sulla gestione economica, visto che sono state comunque Olimpiadi senza pubblico e senza incassi, ne sapremo qualcosa fra qualche mese o fra qualche anno. E speriamo che non ci sia un effetto Atene. Si spegne il braciere delle Olimpiadi ma la festa è solo temporaneamente sospesa. Martedì 24 agosto si tornerà in pista, in pedana, in vasca e nei palazzi dello sport. Inizieranno le Paralimpiadi che a Rio hanno portato tante e grandi soddisfazioni agli atleti azzurri.

Foto | Le azzurre della ginnastica ritmica festeggiano il bronzo olimpico a Tokyo 2020