Che cosa è successo oggi? – Mercoledì 22 aprile 2020

Il racconto della giornata di mercoledì 22 aprile 2020 attraverso le notizie principali del giornale radio delle 19.30, dall’analisi dei dati dell’epidemia di Vittorio Agnoletto ai tanti dubbi e le ipotesi sulla Fase 2 ormai imminente e l’impiego dell’app Immuni mentre a Milano il numero delle persone positive sarebbe almeno il doppio di quelle censite tramite tampone. In Iran, intanto, coronavirus non ferma i pasdaran. Infine i grafici del contagio nelle elaborazioni di Luca Gattuso.

L’analisi di Vittorio Agnoletto sui dati dell’epidemia diffusi oggi

Oggi in Italia ci sono stati 3370 nuovi positivi al coronavirus con un numero di tamponi che è il secondo più alto da quando è iniziata la pandemia: 63.101.

Aumentano i guariti, 2943 e cala ancora la pressione sulle terapie intensive e sui reparti di degenza. Resta molto alto il numero dei morti, 437, e per il terzo giorno di fila cala in termini assoluti il numero del totale dei positivi, oggi dieci meno di di ieri. Il commento di Vittorio Agnoletto:

Fase 2, le ipotesi sulla riapertura in Italia

(di Anna Bredice)

C’è fretta di ripartire e il 27 aprile potrebbero ricominciare a riaprire alcuni settori economici tra cui quello edile. A Palazzo Chigi in videoconferenza Conte e i ministri coinvolti nella gestione coronavirus stanno incontrando in riunioni continue da questa mattina tutte le parti in campo, dal gruppo guidato da Colao alle parti sociali e dopo ancora ci sarà la riunione con gli enti locali.

Prima di affrontare il Consiglio Europeo, Conte vorrebbe avere più chiaro il piano di ripartenza e ha già chiarito negli incontri svolti finora che il lockdown non può protrarsi oltre il 3 maggio. Dal 3 ci saranno sicuramente delle ripartenze di lavoro, ma anche prima a quanto pare. Tutto però deve basarsi sul tipo di settore, che consenta la distanza necessaria, i dispositivi di sicurezza e la presenza dell’azienda in un territorio dove il contagio è già ridotto e la soglia di rischio deve essere condizionata alla capienza dei reparti degli ospedali regionali.

Una serie di condizioni che da qui ai prossimi giorni deve essere messa nero su bianco, ma già entro sabato Conte dovrebbe annunciare il piano di ripartenza. Le riaperture saranno graduali, ma omogenee su tutto il territorio. Il problema è che le condizioni di soglia di contagi e di spostamenti dei lavoratori segnalano l’allarme ancora in Lombardia. Una delle questioni infatti sono i trasporti. Con le parti sociali Conte sta discutendo anche di questo, tutti i protocolli di sicurezza devono essere aggiornati, con l’obbligo di avere dispositivi di protezione per tutti. Tutto questo riguarda il lavoro, ma di conseguenza l’uscita di casa di milioni di persone, restano da definire l’allargamento delle altre restrizione, uscire di casa, fare sport, l’apertura di tutti gli altri negozi, e poi infine, probabilmente l’ultimo step riguarderà cinema, ristoranti e teatri.

Le molte incognite della Fase 2 in Italia

(di Michele Migone)

Le incognite della Fase 2 sono molte. Per la task force guidata da Vittorio Colao già dal 27 aprile potrebbero ripartire alcuni settori produttivi, se le aziende fossero in regola, poi dal 4 maggio tutti gli altri. La domanda è: ci saranno i controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza?

Durante il lockdown migliaia di imprese in deroga hanno continuato a lavorare, ma per mancanza di ispettori del lavoro i controlli sono stati pochissimi. Lo stesso scenario si ripeterà nella Fase 2. Sotto questo aspetto rischia di essere un liberi tutti. Giuseppe Conte ha detto che tutti gli italiani dovranno portare le mascherine. Ci sarà un numero sufficiente? Secondo il Politecnico di Torino il fabbisogno nazionale sarebbe di 953 milioni di pezzi al mese. La situazione è migliorata, ma è difficile pensare che si raggiungano questi numeri. Anzi, alcune associazioni di medici lamentano ancora la scarsità di mascherine per il personale sanitario. Terzo punto: la strategia per la Fase 2 si baserebbe sulla app di tracciamento. Il dibattito è sulla privacy, ma la realtà è che sarà uno strumento inutile se non verrà fatta una politica diversa sui tamponi per trovare i positivi. Il governo sembra sottovalutare la questione. Poi c’è il tema trasporti pubblici. In due settimane dovrà essere pronto un piano per eliminare le ore di punta, differenziando gli orari di lavoro. Missione non facile, ma neppure impossibile Ma verrà raggiunto l’obiettivo di evitare affollamenti? Non vi è certezza. Infine, come si sa, le scuole riprenderanno non prima di settembre. Con il ritorno al lavoro, molti genitori si troveranno nella difficile condizione di “piazzare” i figli piccoli. Non sarà facile. I provvedimenti previsti per ora dal governo (distacchi parentsli e bonus babysitter) non sembrano sufficienti a risolvere il problema.

Milano, almeno il doppio di malati di COVID rispetto ai censiti con tampone

(di Claudio Jampaglia)

Quanti milanesi sono ammalati nelle loro case, senza tampone, ma considerati ormai COVID dalle autorità sanitarie dati i sintomi dichiarati? La domanda è cruciale per capire se Milano è la grande ammalata, viste le centinaia di nuovi positivi al giorno che registra costantemente, oppure sta lentamente assorbendo la curva dell’epidemia giunta – ancora inspiegabilmente – più violentemente a Bergamo e Brescia.

La risposta arriva dal sistema di monitoraggio dei medici di base a cui hanno risposto l’85% dei medici sul territorio, segnalando 14mila persone con febbre e altri sintomi riconducibili a COVID-19. E cambia i numeri. Perché insieme ai 3mila sintomatici registrati nelle Rsa di Milano e provincia, e confermati da ATS, portano al raddoppio del numero dei malati COVID. Dai 16.500 positivi con tampone censiti al 21 aprile, ad oltre 32mila. A questo dato mancano ancora le segnalazioni del 15% dei medici di base, quei cittadini sintomatici che non hanno chiamato i loro medici e le persone più fragili, senza assistenza sanitaria e spesso senza documenti. Ma è su questo dato, come minimo, 32mila malati COVID che bisogna iniziare a ragionare per qualsiasi Fase 2, che sia quella del monitoraggio, della medicina del territorio, della sorveglianza, prima che diventi quella di una seconda ondata di contagi.

Immuni, la app da sola non serve niente

(di Luigi Ambrosio)

Va bene la app. Soprattutto ora che Conte ha specificato che in fase 2 non ci saranno limitazioni alla libertà di chi deciderà di non usarla. Restano alcune questioni da chiarire. Di una si occuperà il Copasir che indaga sul trattamento dei dati e sulla partecipazione di fondi cinesi e della famiglia Berlusconi al capitale della società che la sviluppa.

Altre riguardano il contesto in cui la app si pone. Perché non basta avere una app. La fase 2 si affronta con successo se c’è la medicina sul territorio, se le persone malate vengono curate a casa con tempestività. Se ci sono le mascherine. Se si possono fare tamponi e test sierologici a tutti coloro che ne hanno bisogno. Se sui luoghi di lavoro si rispettano le norme anti contagio.

L’Italia è molto in ritardo. A una settimana e mezzo dalla fine annunciata del lockdown, più che altro si sta discutendo della app.

Iran, il coronavirus non ferma i pasdaran

(di Farian Sabahi)

Il coronavirus non ferma i pasdaran. Dopo una serie di lanci falliti, stamattina le guardie rivoluzionarie sono riusciti a mandare in orbita il loro primo satellite militare. A comunicarlo è il sito Sepahnews dei pasdaran. Il satellite si chiama Nour, è stato lanciato dal deserto Markazi, nell’altopiano al centro del paese. Il satellite è in orbita, a 425 km dalla terra.

Sul sito si legge che si tratta, per l’Iran, di un grande successo e di un nuovo sviluppo in ambito aerospaziale. Lo scorso 9 febbraio il satellite aveva invece fallito la sua missione, proprio un paio di giorni prima del 41esimo anniversario della Rivoluzione iraniana. Quel missile si chiamava Zafar, in persiano vuol dire Vittoria, ma il nome non era stato di buon auspicio.

In questo momento la situazione, nel Golfo persico, è incandescente: la settimana scorsa il Pentagono aveva accusato imbarcazioni iraniane di infastidire le sue navi del Golfo. Ora, se Teheran dichiara di rispettare le leggi internazionali e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per gli Stati Uniti il programma spaziale iraniano sarebbe una copertura per lo sviluppo di missili. Le tensioni tra Teheran e Washington sono esacerbate dall’emergenza COVID-19: con 5.300 morti e almeno 85.000 infetti dichiarati, l’Iran è il Paese maggiormente colpito in Medio Oriente, anche perché le sanzioni statunitensi impediscono di ottenere i farmaci e le protezioni sanitarie necessarie.

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

I dati forniti oggi dalla Prot. Civile

22/04/2020

107699 positivi (-10)

54543 guariti (+2943 su ieri)

23805 ricoverati (-329)

2384 in terapia intensiva (-87)

81510 in isolam. domiciliare

25085 deceduti (+437 su ieri)

Nuovi positivi +3370#coronavirus #COVID19 #COVID2019italia — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Considerazioni: numero massimo di tamponi mai fatti in un giorno 63.101. Ovvio che il numero dei nuovi positivi sia alto (3370) ma pensiamo che l'11 aprile con 56609 tamponi avevamo 4694 positivi. La differenza è netta. Calano ancora ricoverati (-329) e terapie intensive (-87)… — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Considerazioni: la Lombardia contribuisce a questo aumento di tamponi. In regione ben 13.502. Dopo l'aumento sensibile di ieri siamo tornati al numero di decessi dei giorni scorsi. Costanti. Non scendono. Il Piemonte continua ad avere un alto numero di positivi. Oggi: 784. — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

In questo grafico la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dalla Protezione Civile ogni giorno alle 18.00. Ho introdotto una linea di tendenza sulla media degli ultimi 7 giorni. Dati del 22/04/2020@DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/XoIBQoSmEF — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

In questo grafico il numero dei nuovi casi giorno per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dalla Protezione Civile. Ho introdotto una linea di tendenza sulla media degli ultimi 7 giorni. Dati del 22/04/2020. @DPCgov#coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 pic.twitter.com/JI0vtIHBst — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

La curva di crescita dei positivi al #coronavirus dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 22/04/2020 forniti dalla Protezione Civile. #COVID #COVID19italia #COVID19 pic.twitter.com/2RJmuS3KQk — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per regione di oggi rispetto a ieri. Dati del 22/04/2020. In tutte le regioni si registrano nuovi casi.#coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/uDPHhCYbkW — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Il riepilogo ufficiale regione per regione della diffusione del #coronavirus fornito dalla Protezione Civile per il 22/04/2020. @DPCgov#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/aGfpS5ss5N — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Grafico dell'andamento dei casi positivi attivi delle regioni italiane compresa la regione Lombardia e senza la regione Lombardia. Dati diffusi dalla @DPCgov il 21/04/2020#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/htndd6Z1e7 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Ecco il grafico che mette in relazione i tamponi fatti a livello nazionale con il numero dei positivi. Questo è il grafico in base ai dati della Protezione Civile del 22/04/2020. #coronavirus #COVID #COVID19 pic.twitter.com/N7qqsJHaKh — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

In questo grafico ho inserito un calcolo percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi (pur considerando che sulla data e le modalità di effettuazione ci sono molti dubbi). In verde l'Italia in rosso la Lombardia. #coronavirus #COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/KAjyNX5ST0 — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Ecco il grafico che segnala l'andamento nazionale dei ricoverati (comprensivi di ricoveri e terapia intensiva). Si tratta della variazione giornaliera rispetto al giorno precedente in base ai dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #COVID19 pic.twitter.com/8pJnWNJR5n — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Questo grafico delinea l'andamento dei ricoveri giornalieri in terapia intensiva a livello nazionale.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/stbrr0VvQd — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

L'andamento dei positivi nelle 4 regioni italiani con il maggior numero di casi di #coronavirus. Aggiornamento del 22/04/2020. La linea rappresenta la tendenza sui 7 giorni.#COVID19 #COVID2019 pic.twitter.com/2XUlxVjjaX — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Il rapporto fra tamponi e positivi in 3 regioni italiane: Lombardia, Veneto e Liguria.

Dati forniti dalla Protezione Civile.#coronavirus #COVID2019 #covid_19italia pic.twitter.com/6LcBo3RjpI — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Ecco l'andamento della #Lombardia per provincia in base al numero complessivo di casi aggiornato al 22/04/2020.

La Provincia di Milano oggi ha avuto ben 480 nuovi casi, Brescia 100. #coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/RbMpXZeT6p — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

L'andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia dal 04/03 al 22/04/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/L193rRleGx — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

L'andamento dei casi al giorno di #coronavirus nelle province di Cremona e Monza dal 04/03 al 22/04/2020. #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/uDZnShCvUF — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

Ora i dati della città di Milano e della provincia.

Oggi la provincia di Milano oggi ha avuto un numero di nuovi positivi (480) maggiore di quella di Torino (414) #coronavirus #COVIDー19 #COVIDー19 pic.twitter.com/PkbCBMjHOS — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

E ora il Piemonte con un paio di grafici su questa regione. Il primo con l'andamento dei nuovi positivi nelle principali province e poi l'andamento a Torino la provincia con il maggior numero di casi.#coronavirus #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/3RoL9xLeiU — Luca Gattuso (@LucaGattuso) April 22, 2020

