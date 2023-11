Banco di Garabombo 2023: si parte!

Ritorna a Milano il tradizionale mercato etico di Natale Banco di Garabombo, che aprirà le porte il 4 novembre dalle 9 alle 20, tutti i giorni, nel piazzale di via Mario Pagano.

Organizzato dal 1997 da cooperativa Chico Mendes Altromercato, Radio Popolare e cooperativa Librerie in Piazza, quest’anno è alla sua 26° edizione.

Oltre 400 metri quadri di esposizione dedicata a idee regalo, alimentari biologici e del commercio equo e solidale, capi e accessori di moda etica, articoli per la casa, cosmesi naturale e tantissimi libri per grandi e piccini.

IL RISPETTO PER LE PERSONE E L’AMBIENTE: “IL REGALO GIUSTO E’ NELLE TUE SCELTE”

I prodotti, alimentari, cosmetici e di artigianato, sono di elevata qualità, da filiere etiche e sostenibili che rispettano le persone e l’ambiente in tutti i passaggi di realizzazione.

Anche quest’anno, il regalo giusto sarà nelle scelte di ciascuno di noi. Ogni anno l’obiettivo è sensibilizzare i Milanesi sull’importanza e l’urgenza di indirizzare i propri acquisti verso produzioni sociali e green, in un’ottica di ricostruzione di un’economia più giusta per tutti che metta al centro le persone e l’ambiente. Scegliere un regalo etico vuol dire fare un regalo che vale di più, perché aggiunge al valore del prodotto il valore del modo in cui è stato realizzato.

Scegliere di fare i propri acquisti al Banco di Garabombo assume quest’anno un significato particolare: il sostegno della cittadinanza sarà infatti fondamentale per dare un futuro all’iniziativa, reso incerto da un aggravio dei costi di occupazione del suolo pubblico.

IN ATTESA DEL NATALE: LA SPESA EQUA, LOCALE E BIO

Non solo idee regalo! Al Banco di Garabombo si può passare anche per una spesa equosolidale, biologica e locale dalla colazione alla cena. Ai tanti prodotti alimentari Altromercato (come tè, caffè, biscotti, cioccolato, riso, pasta e condimenti) si affiancano le proposte fresche di produttori del nostro territorio (carne, formaggi, uova e pasta fresca). Inoltre anche quest’anno una nuova e più ampia cantina di vini ad accompagnare la spesa dei clienti.

I PRODOTTI E I PROGETTI PIU’ PARTICOLARI

PARC – Palestina: Cous cous e datteri medjoul da un partner di Altromercato che promuove la cultura della convivenza nel rispetto, lo sviluppo rurale e l’emancipazione femminile attraverso formazione e lavoro. https://www.altromercato.it/parc/

NOCAP – Sud Italia: pelati, passate e salsa di pomodoro biologici da produzioni sostenibili, socialmente responsabili e contro il Caporalato. https://www.associazionenocap.it

GIROLOMONI – Marche: la pasta di semola biologica del primo produttore italiano certificato equosolidale dalla WFTO (World Fair Trade Organization). https://girolomoni.it/

FRANTOIO DEL PARCO – Toscana: olio extravergine di oliva biologico, prodotto da un antico uliveto di oltre 30 mila piante, situato nel cuore della Maremma. Il progetto prevede il recupero di queste piante preziose: grazie alla vendita dell’olio prodotto ad oggi sono state recuperate circa 15 mila piante dal 2016. Novità di prodotto –> oli aromatizzati limone e tartufo, patè di olive nere e di olive verdi in olio bio del Frantoio. https://www.frantoiodelparco.com/

ALTROMERCATO – prodotti equosolidali da tutto il mondo: panettoni, pandori, spumanti, torroni, cioccolati, praline e confezioni regalo già pronte per tutti i gusti e tutte le esigenze.

EQUOMERCATO >> la torta sbrisolona realizzata nel laboratorio “Sapori di Libertà” della casa circondariale di Mantova (con noci dell’Amazzonia del commercio equo). https://saporidiliberta.com/

L’ARCOLAIO – Sicilia: paste di Mandorla “Dolci Evasioni” preparate dai pasticceri della Casa Circondariale di Siracusa (con zucchero di canna del commercio equo) https://www.arcolaio.org/prodotto/paste-di-mandorla/

LA CANTINA DEI VINI

Vini bianchi, rossi, bollicine da tutta Italia, da piccoli produttori che lavorano nel totale rispetto delle persone e del territorio.

INFO

Aperto tutti i giorni dal 4 novembre al 7 gennaio

Dalle 9.00 alle 20.00

Piazzale di via Mario Pagano, fermata M1, Milano

www.bancodigarabombo.it

GLI ORGANIZZATORI

Lo storico tendone natalizio Banco di Garabombo è nato e si svolge su iniziativa di:

CHICO MENDES ALTROMERATO

È una cooperativa sociale di commercio equo e solidale che dal 1990 propone prodotti e servizi a Milano e provincia per promuovere un’economia più giusta e sostenibile per le persone e per l’ambiente. Chico Mendes è socia del consorzio Altromercato.

www.chicomendes.it

RADIO POPOLARE

È una radio d’informazione libera e indipendente fondata nel 1976 a Milano. E’ controllata dalla Cooperativa dei lavoratori e da un vasto azionariato popolare (circa 15.000 persone): si mantiene autonoma grazie al sostegno economico di migliaia di ascoltatori e abbonati.

www.radiopopolare.it

COOPERATIVA LIBRERIE IN PIAZZA

È una cooperativa storica di Librai milanesi che fin dalla nascita di Garabombo si occupa della proposta di libri in vendita all’interno del tendone.