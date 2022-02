Arriva la quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel

Il 18 febbraio torna, con la sua quarta annata, una tra le serie più amate degli ultimi anni e che è stata obbligata dalla pandemia a prendersi una lunghissima pausa: La fantastica signora Maisel, o The Marvelous Mrs. Maisel per usare la “tripla M” del titolo originale. La terza stagione era stata pubblicata in tutto il mondo su Amazon Prime Video il 6 dicembre 2019, poco prima che deflagrasse il COVID-19, lasciando sia la protagonista Midge Maisel sia la sua amica e agente Susie Myerson in una situazione molto difficile nel finale. Durante il primo lockdown, si sa, la produzione cinematografica e televisiva hollywoodiana si è fermata, e successivamente la ripresa non è stata veloce per tutti: per

una serie come The Marvelous Mrs. Maisel, che deve parte del suo fascino alla grandiosità di scene e costumi e alla generosissima quantità di comparse, il tutto per ricreare sullo schermo una versione insieme accurata e sognante degli anni 50, tornare a girare è stato ancora più complesso.

Intervistati in questi giorni, l’autrice Amy Sherman-Palladino e il produttore Daniel Palladino (che prima che con Mrs. Maisel hanno raggiunto il successo, tra anni 90 e Duemila, con Una mamma per amica) hanno raccontato che le limitazioni imposte dalle misure sanitarie non solo hanno rallentato la produzione, ma li hanno anche portati a modificare la direzione narrativa che avevano originalmente programmato per questa quarta stagione: nelle precedenti annate il mondo della serie si era espanso sempre di più, comprendendo sortite a Parigi, in Florida, a Las Vegas, in Oklahoma, e l’idea in principio era di continuare questo processo. Invece, i Palladino hanno dovuto “rintanarsi” a New York, tornare al punto di partenza: ma, aggiungono, si è trattato della tipica limitazione in grado di stimolare la creatività. E di portare alla luce la straordinarietà di una location come Manhattan e dintorni: nel secondo episodio della nuova stagione, per esempio, c’è una lunga porzione ambientata nel luna park di Coney Island, restituito per l’occasione alle atmosfere rétro degli anni 50. E 60: la nuova stagione accompagna i protagonisti nel nuovo decennio, e inizia a prefigurare i cambiamenti che verranno, e che tra le altre cose riguardano, come sempre, i prodigiosi costumi. È una Midge diversa, quella che ritroviamo dopo la debacle della scorsa annata, molto più arrabbiata, un po’ meno impeccabile, e soprattutto decisa a forgiare nuove regole per il proprio successo, visto che quelle in vigore non l’hanno mai aiutata. D’ora in poi, proclama, nei suoi spettacoli di stand-up comedy dirà tutto ciò che pensa.

I fan della scrittura e della regia di Amy Sherman-Palladino ritrovano intatti i dialoghi frizzanti e velocissimi recitati con inarrestabile brio da attori perfetti, e sottolineati da elaborati e coinvolgenti pianisequenza, e come ciliegina sulla torta due guest star provenienti dall’universo di Una mamma per amica (o Gilmore Girls, se preferite il titolo originale): Milo Ventimiglia, in quella serie il giovane Jess che faceva perdere la testa a Rory, e soprattutto Kelly Bishop, ovvero la matriarca Gilmore, madre di Lorelai e nonna di Rory (l’attrice, già stella di Broadway, ha collaborato con Amy Sherman-Palladino anche nella sottovalutata serie Bunheads – A passo di danza). Un’ulteriore novità di questa quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel è la distribuzione su Prime Video: gli episodi non verranno pubblicati tutti in una sola volta, ma due a settimana, a partire appunto dal 18 febbraio. È una scelta che sempre più piattaforme decidono di adottare: praticamente solo Netflix – che l’ha lanciato – sembra restare completamente fedele al modello del binge watching, quello che spinge lo spettatore a guardare un’intera stagione tutta di seguito. Gli altri servizi streaming, in modi e misure diversi, stanno tornando all’appuntamento settimanale: un modo per far “durare” di più prodotti su cui s’investono anni di lavoro e budget consistenti, e per prolungarne la “familiarità” con il pubblico. Per chi ama Mrs. Maisel, in fondo, è una buona notizia: avremo modo di passare più tempo con lei.