Apperò, le app che aiutano a vivere meglio. Anche d’estate: TOUCHNOTE

Cari ascoltatori, bentrovati a questa nuova puntata della rubrica dedicata alle app utili per la vita di tutti i giorni. Parliamo però di app relative alle vacanze, visto che per qualcuno di noi finalmente sono alle porte. E chi di voi non ha nostalgia di quei rettangoli di cartoncino illustrato che, ben prima di Instagram, certificavano per gli amici e soprattutto per le nonne e le zie di essere stati in vacanza in spiagge assolate o città d’arte?

Bene, qualcuno ci ha pensato. Ed ecco la versione delle cartoline fatta ad app. Senza lo “sbatti” di cercare francobolli e foto (possibilmente non ingiallite dal sole dal tabaccaio). Si chiama Touchnote, e permette di creare una cartolina virtuale sul proprio dispositivo: scegliere la foto da noi scattata, aggiungere l’eventuale testo ed il formato. Ma qui sta la novità: una volta che avete creato la vostra cartolina con Touchnote, potete da virtuale trasformarla in fisica. Ovvero, qualcuno si incaricherà di stamparla per voi, da entrambi i lati (Sia quello con la foto che quello con il testo, scrivendo quelle cose tipo “Un caro saluto da Francesco”, e, ovviamente l’indirizzo di spedizione) e di portarla a destinazione.

Sì, avete capito benissimo! Mentre voi siete in spiaggia potete mandare il vostro selfie in formato cartolina coi vostri filtri preferiti, e dopo pochi giorni le vostre nonne la riceveranno nella loro cassetta della posta grazie a Touchnote.

Infine vediamo i costi. Le cartoline funzionano a “crediti”, e con ogni credito puoi spedire una cartolina. Innanzitutto potete usufruire di due crediti gratis entro 14 giorni dall’iscrizione alla app; le successive possono essere acquistate con dei pacchetti di crediti, quello base ad esempio con 5 crediti costa 13 euro (2,60 euro a cartolina), ma per i fan più sfegatati di questa app si può arrivare ad un costo di 1,60 euro a cartolina.

Questa era Touchnote, disponibile su iOS, Android, e anche comodamente da PC; questa applicazione vanta già centinai di migliaia di nostalgici delle cartoline, felicemente appagati.