28 Sfocature di Maròn: Diamond Edition

PlayStop Serve & Volley di giovedì 15/06/2023 Musica e parole per chiudere in bellezza il palinsesto dei giovedì! Con Marco Sambinello e Niccolò Guffanti.

PlayStop Labirinti Musicali di giovedì 15/06/2023 Finita la quasi quarantennale militanza domenicale della “classica apertura”, la redazione musicale classica di Radio Popolare ha ideato un programma che si intitolerà Labirinti Musicali: ovvero un titolo generico da contenitore di storie, aneddoti, curiosità legate tra di loro da un qualsivoglia soggetto/percorso/monografia proposto da uno di noi in forma di racconto, con ascolti ad esso legati, sempre con buona alternanza di parole e di musica. Uno spazio radiofonico che può essere la storia di un disco, un libro, un personaggio anche famoso, ma proposta da angolazioni nuove, curiose. Non una lezione, quasi una confidenza all’orecchio di un ascoltatore. I labirinti sono luoghi reali e circoscritti, e allo stesso tempo irreali: sono la sorpresa, sono l’incontro, sono l’imprevisto…e anche la musica è qualcosa che si muove in uno spazio acustico-temporale ben determinato, qualcosa che ci stupisce e sparisce dietro un angolo per poi farci ritornare al punto di partenza senza avere avuto il tempo di memorizzarne il percorso melodico, armonico, ritmico. Ci perdiamo nella musica proprio come in un labirinto, e la ritroviamo nei meandri più nascosti della mente… Viviamo in un labirinto di idee diverse nel quale ognuno di noi deve trovare un proprio spazio, e per uscire da questo labirinto dobbiamo affidarci alla nostra ragione…e al potere semantico della musica. Nel Medioevo si diceva che il labirinto è come la vita, e la vita come un labirinto. Ma nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova. Con la complicità della musica.

PlayStop News della notte di giovedì 15/06/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Musiche dal mondo di giovedì 15/06/2023 Musiche dal mondo è una trasmissione nel solco della lunga consuetudine di Radio Popolare con la world music – da prima che questa discussa espressione entrasse nell’uso internazionale – e in rapporto con World Music Charts Europe. WMCE è una iniziativa a cui Radio Popolare ha aderito e partecipa dall’inizio: una classifica europea realizzata attraverso il sondaggio mensile di animatori di programmi di world music su emittenti pubbliche, aderenti all’Ebu, appunto l’associazione delle emittenti pubbliche europee, ma con qualche eccezione come Radio Popolare, che è una radio privata di ispirazione comunitaria. Nel 1991 l’EBU sondò la Rai, per coinvolgerla in WMCE, ma la Rai snobbò la proposta. Però all’Ebu segnalarono che c’era una radio che sulle musiche del mondo aveva una certa tradizione e che probabilmente avrebbe risposto con interesse… L’Ebu si fece viva con noi, e Radio Popolare aderì entusiasticamente. Ormai quasi trent’anni dopo, WMCE continua e Radio Popolare continua a farne parte, assieme ad emittenti per lo più pubbliche di ventiquattro paesi europei, fra cui la britannica BBC, le francesi Radio Nova e RFI, le tedesche WDR, NDR e RBB, l’austriaca ORF, Radio Nacional de Espana, la russa Echo of Moskow, la croata Radio Student. Attraverso WMCE, Musiche dal mondo riceve annualmente centinaia di novità discografiche inviate dalle etichette o direttamente dagli artisti, dal vintage dell’Africa nera al canto di gola siberiano, dalle fanfare macedoni al tango finlandese: proponendo musica che difficilmente le radio mainstream fanno ascoltare e di cui i media correntemente non si occupano, Musiche dal mondo è una trasmissione per la salvaguardia e lo sviluppo della biodiversità musicale.

PlayStop Gli speciali di giovedì 15/06/2023 - ore 20:30 I reportage e le inchieste di Radio Popolare Il lavoro degli inviati, corrispondenti e redattori di Radio Popolare e Popolare Network sulla società, la politica, gli avvenimenti internazionali, la cultura, la musica.

PlayStop Quel che resta del giorno di giovedì 15/06/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di giovedì 15/06/2023 1-Cesssate fuoco politico. Gli stati uniti cercano un accordo informale con l’Iran per evitare una crisi nucleare. Secondo il NYT i colloqui sono iniziati in primavera in alcuni paesi del golfo. In cambio Teheran spera in un allentamento delle sanzioni economiche. ( Roberto Festa) 2-Ucraina. La città di Odessa di nuovo bombardata dall’esercito russo. Le ragioni della nuova strategia di Mosca. ( Sabato Angieri) 3-Partygate. Boris Johnson ha consapevolmente mentito "fuorviato" il Parlamento sullo scandalo delle feste organizzate a Downing Street durante il Lockdown. Dal rapporto della commissione bipartisan di Westminster. ( Daniele Fisichella) 4-Senegal. Calma tesa a Dakar dopo le violenti proteste contro la condanna del leader delle opposizioni Usman Sonko. L’intervista a Riccardo Cappelletti, docente all'istituto dei diritti umani dell'Università Diop di Dakar. 5-Addio all’attrice Glenda Jackson, vincitrice di due oscar. Fu esponente della sinistra Laburista, contestò Tony Blair e margareth Thatcher. 6-World Music. Da Lisbona “ Figlio di Leone “ l’album di Malan Mané dedicato Amlicar Cabral icona panafricana e padre dell’indipendenza di Guinea Bissau e Capo Verde. ( Marcello Lorrai)

PlayStop Muoviti Muoviti di giovedì 15/06/2023 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Di tutto un boh di giovedì 15/06/2023 l’Italia è una repubblica fondata sul sentito dire. Tra cliché e cose spiegate male, è un attimo perdersi un pezzo di notizia. Per quello Di tutto un boh mette a disposizione approfondimenti con i migliori esperti della galassia per capire il mondo. Un po’ meglio, almeno. In co-conduzione, a turno: Astrid Serughetti, Margherita Fruzza, Erica Casati, Gaia Grassi, Clarice Trombella, Zeina Ayache

PlayStop Madeleines di giovedì 15/06/2023 Un ricordo può arrivare inaspettato, portandosi dietro la nostalgia di un mondo. Basta un accordo, una canzone, un suono. In analogia al topos letterario generato della proustiana madeleine, immersa nel té di tiglio, cerchiamo di ripercorrere la musica pop-rock-elettronica che negli ultimi 40 anni si è alimentata di ricordi, di rimandi, della nostalgia di un tempo e un suono perduto per creare nuovi scenari e piccoli, grandi capolavori.

PlayStop Jack di giovedì 15/06/2023 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 15/06/2023 Con Giulia Furfaro Ricercatrice all' Università del Salento (LE) nell'ambito del Centro Nazionale di Biodiversità (NBFC-PNRR) e Michele Solca, Fotografo naturalista subacqueo, Museo di Biologia Marina "Pietro Parenzan", Porto Cesareo (LE) parlano di Nudibranchi, ma anche di Rosario Balestrieri, di Nature Restoration Law, di Parlamento Europeo, di Monica Pais, di L'incendio del bosco grande, di Favola sinfonica, di Fondazione Fossano Musica e scopriamo che Giulia avrebbe voluto essere Flabellina e Michele una Tartaruga marina