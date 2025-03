25 aprile: iniziative e trasmissioni speciali su Radio Popolare

“Arrivederci Ragazzi. Ottant’anni di Liberazione” è il palinsesto speciale di trasmissioni e iniziative che durerà un mese, che Radio Popolare dedica al 25 aprile: dirette, trasmissioni, incontri, concerti, teatro e musica.

Sabato 29 marzo, dalle 15 alle 18, Radio Popolare sarà in diretta per l’iniziativa organizzata da ANPI Milano Un Tram chiamato Liberazione, un viaggio attraverso i luoghi della Resistenza.

Il percorso del tram attraverserà tutta la città. Si parte alle ore 13 dal deposito Baggio – De Angelis, e si conclude, sempre lì, alle ore 19. Nella tappa in piazza Castello, tra le ore 15.15 e le 16, saliranno a bordo il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di ANPI Milano Primo Minelli. In piazza Fontana, tra le ore 17.15 e le 18, ci sarà il segretario della CGIL Milano Luca Stanzione.

Dal 31 marzo, in onda dal lunedì al giovedì, alle ore 10.35 la trasmissione speciale A come Aprile: grazie ai materiali dell’archivio di Radio Popolare, andranno in onda le testimonianze dei partigiani e delle partigiane, e poi ci saranno diversi ospiti con cui si discuterà di attualità e antifascismo, Costituzione, democrazia, diritti, lavoro e molto altro.

Durante la trasmissione Vieni con me, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.30, si andrà alla scoperta della toponomastica della Resistenza, le vie e le piazze dedicate a partigiani e partigiane, mentre in Poveri ma Belli, dal lunedì al venerdì, alle 18, si parlerà delle strade e dei monumenti, che, in tutta Italia, ancora oggi sono dedicati a fascisti.

In M7, il programma settimanale dedicato alle notizie locali, ogni sabato mattina, alle ore 10.35, ci saranno servizi di approfondimento sulle storie della lotta di Liberazione nel territorio lombardo.

Mercoledì 9 aprile, alle ore 20.30, si svolgerà l’incontro Nella provincia selvaggia, storie di falsi miti sul triangolo rosso e di nuovi cammini partigiani nel Piacentino. Sarà ospite la storica Lara Meloni del Museo della Storia della Resistenza nel Piacentino. Presenta Claudio Jampaglia.

Dal 22 al 24 aprile ci sarà un palinsesto speciale, dalle 6 del mattino fino alla sera, quando ci saranno tre appuntamenti live, alle 21.30, nell’auditorium Demetrio Stratos.

Martedì 22 aprile, dalle 21.30, ci sarà un incontro dedicato alla Costituzione Italiana, durante il quale sarà presentata “La Costituzione e i suoi principi”, il quaderno di Radio Popolare che raccoglie i commenti al testo della Carta, redatti nel 2015 da grandi studiosi/e come Stefano Rodotà, Lorenza Carlassare, Valerio Onida,, Carlo Smuraglia e altri. Intervengono la costituzionalista Marilisa D’Amico e altri ospiti. Coordina Lele Liguori

Mercoledì 23 aprile, alle ore 21.30, ci sarà una serata con l’attore Renato Sarti e l’attrice Marta Marangoni, durante la quale saranno letti brani tratti dallo spettacolo Nome di battaglia Lia, dedicato alla partigiana Gina Galeotti Bianchi, uccisa alla vigilia della Liberazione, nel quartiere Niguarda di Milano. Presenta Ira Rubini

Giovedì 24 aprile, alle ore 21.30, ci sarà una serata di musica techno resistente con concerto dal vivo dei Mephisto Brass. Presentano Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

La giornata del 25 aprile sarà dedicata esclusivamente alle diverse iniziative che si svolgono per l’anniversario della Liberazione, tra le principali: la posa delle corone per i partigiani durante la mattinata, la manifestazione nazionale di Milano nel pomeriggio, e in serata prima il concerto straordinario al Teatro alla Scala, in media partnership con ANPI Milano, e poi l’evento Partigiani in Ogni Quartiere. Nella mattinata del 25 aprile andrà in onda anche una trasmissione dedicata alle nuove generazioni con uno speciale sulle Aquile Randagie, gli scout che si opposero al fascismo e contribuirono alla Resistenza.