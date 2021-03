In esclusiva mondiale, la sigla della maratona-vaccinal radiofonica del 13 marzo 2021.

Di Bachi-Bugs-Bachi, dirige l’orchestra il maestro Sambinello, canta Gianpiero Jam Kesten.

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2021/03/VAX-ANCHIO.mp3

Vax anch’io. No, tu no

Si potrebbe andare tutti quanti nell’hub vaccinale

Vax anch’io? No, tu no

Dopo aver cercato invano di fare un tampone

E gridare: “C’ho il coviddi e mi scoppia un polmone!”

E vedere di nascosto l’effetto che fa

Vax anch’io? (No, tu no!)

Vax anch’io? (No, tu no!)

E vax anch’io? (No, tu no!)

Ma perché? (Perché no!)

Si potrebbe andare tutti quanti a saltare la fila

Vax anch’io? No, tu no

Sgambettando l’ottantenne appoggiato al bastone

Tanto è vecchio, non lavora e va bene se muore

Mentre il giovane produce e se deve magnà

Vax anch’io? (No, tu no!)

Vax anch’io? (No, tu no!)

Ma vax anch’io? (No, tu no!)

Ma perché? (Perché no!)

Si potrebbe poi sperare in un’altra Regione

Vax anch’io? No, tu no

Dove ognuno sia già pronto a iniettarti il vaccino

Cancellando l’infezione che da il pangolino

E vedere l’anticorpo l’effetto che fa

Vax anch’io! (No, tu no!)

Vax anch’io! (No, tu no!)

No, vax anch’io (no, tu no!)

Ma perché? (Perché no!)

Si potrebbe andare tutti quanti a un bel funerale

Vax anch’io? No, tu no

Per scoprire se l’anziano qui muore davvero

E gridar che la vita non è in fondo il male minore

E vedere Bertolaso la faccia che fa

Vax anch’io? (No, tu no!)

No, vax anch’io! (No, tu no!)

Vax anch’io! (No, tu no!)

Ma perché? (Perché no!)