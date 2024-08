Un incendio ha devastato il centro di Roma

PlayStop L'Amaro dei fiori di mercoledì 31/07/2024 “L’Amaro dei Fiori” è il salottino a conduzione musicale mista del mercoledì sera, condotto da Giuseppe Fiori, bassista di Rezophonic, Lombroso e molto altro, autore e produttore. Nasce come naturale prosecuzione del filo conduttore teso da “Let’s Spend The Night Together”, il programma andato in onda sulle frequenze di Radio Popolare dal 2016 al 2023. Il sapore è quello dell’amaro del dopocena, naturalmente blues con aromatizzazioni soul, funk, rnr e inevitabilmente pop, il tutto con uno spiccato gusto vintage Vari ospiti e rubriche arricchiscono la ricetta con un sound dal gusto rilassante, come un amaro offerto agli amici prima di andare a letto.

PlayStop Blues e dintorni di mercoledì 31/07/2024 "Blues e dintorni" vuole essere un programma dove il termine blues sta soprattutto a significare musica dell'anima, non necessariamente espressa in dodici battute. Questo vuol dire che ci sarà anche canzone d'autore, dialettale e magari anche elettronica se il principio di fondo verrà rispettato. Insomma musica circolare purchè onesta e genuina che prevede anche ospiti in studio qualora ce ne sia la possibilità. Un'ora di chiacchiere (poche) e musica (tanta) per addentrarci lentamente nella notte. FOTO| Rodrigo Moraes  from São Paulo, brazil, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

PlayStop Podi podi di mercoledì 31/07/2024 Il racconto, i commenti e i retroscena delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Radio Popolare. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 con Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Marta Zambon e le incursioni di Stefano Vegliani.

PlayStop Popsera di mercoledì 31/07/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma belli di mercoledì 31/07/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Parla con lei di mercoledì 31/07/2024 L'ospite di oggi è Lorella Zanardo, Imprenditrice, scrittrice, documentarista, attivista, che nel 2009 con il documentario "Il corpo delle donne" per prima denunciò l'uso svilente dell'immagine della donna sul piccolo schermo. E poi una vita dedicata a molte cose, fra cui l'educazione ai media.

PlayStop Conduzione musicale di mercoledì 31/07/2024 delle 14:31 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop All we are saying di mercoledì 31/07/2024 Puntata #3 Personaggi: Carl Von Ossietzky, Georges Pire Musica: Johannes Brahms, César Franck Canzoni: Bob Marley & the Wailers, Buffalo Soldier; REM, Orange Crush; Bob Dylan, Masters of War

PlayStop Cult di mercoledì 31/07/2024 Oggi a Cult Speciale Abbonaggio Estivo: Anna Bredice, fra i giornalisti inseriti in una "lista nera" di nemici del governo da un quotidiano di destra; il lavoro di recupero della fauna selvatica dei CRAS, come quello di Rimini: Lorenzo Cremonesi commenta l'uccisione di Ismail Haniyeh a Teheran...