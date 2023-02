Venerdì 24 febbraio, dalle 9 alle 11,30 andrà in onda lo speciale

UN ANNO CHE HA CAMBIATO IL MONDO

a cura di Michele Migone, in studio Lorenza Ghidini e Alessandro Gilioli con tanti ospiti in diretta, inviati di guerra, analisti di politica internazionale e attivisti per la pace

Tra gli ospiti:

Annalisa Camilli di Internazionale,

Sabato Angeri, reporter di guerra in diretta dall’Ucraina,

Andrea Nicastro, reporter di guerra in diretta dall’Ucraina,

Luca Steimann, reporter di guerra in diretta dai territori russi dell’Ucraina,

Mara Morini, studiosa di Russia in diretta da Mosca,

Lorenzo Cremonesi, inviato di guerra,

Marta Serafini, inviata di guerra,

Paola Villa di “Europe for peace”,

Sergio Romano, ex ambasciatore espero di geopolitica e diplomazia,

Anna Camposampiero della Ong “Un ponte per”