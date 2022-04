Tutti i colori della Francia, ciclo di incontri in diretta su Instagram

Il 2022 sarà un anno ricco di appuntamenti elettorali in tutto il mondo. Dalle elezioni midterm negli Stati Uniti alle presidenziali in Corea del Sud, ogni continente sarà interessato dal voto. Seguire queste tornate elettorali è un’occasione chiave per riflettere sullo stato di salute delle democrazie contemporanee e per una disamina delle forze in campo.

Le istituzioni democratiche del mondo cosiddetto occidentale vivono un’epoca di crisi, è sufficiente assumere una posizione di difesa dei principi o occorre riflettere sulle basi legali, storiche, antropologiche, che legittimano una certa forma di governo?

Alla luce di quali domande di sicurezza e di protezione sociale l’opzione autoritaria guadagna consenso? Quali sfide del XXI secolo finiscono per alimentare pulsioni centrifughe e populiste? Quali forze politiche risultano premiate?

Chiedono risposte a queste domande le scadenze di rinnovo elettorale in Paesi caratterizzati da profonde divisioni interne (Brasile, Ungheria, Stati Uniti), ma anche la crisi delle forme di rappresentanza e di sintesi politica di altre nazioni come la Francia della Quinta Repubblica, protagonista dei primi tre incontri.

Una serie di dirette su Instagram, organizzate dalla Fondazione Feltrinelli, con giornalisti e esperti dal mondo accademico proveranno a trovare le risposte.

Radio Popolare è media partner di questa iniziativa.

Il primo appuntamento: