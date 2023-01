Incontro con Foffo Bianchi, Duccio Pasqua e Francesca Gaudenzi, autori del libro “Storie di straordinaria fonia. Dagli studi Rca alle grandi produzioni live” (edizioni Bertoni, 420 pp., 18 euro ).

Un libro con cui Rodolfo “Foffo” Bianchi, musicista, produttore e ingegnere del suono, coadiuvato da Francesca e Duccio, ci fa attraversare mezzo secolo di pop italiano aiutandosi con fatti, curiosità e aneddoti. Un libro per chi ama la storia della canzone italiana e per chi è curioso di scoprire come sono stati realizzati dischi storici e grandi concerti. Un libro figlio della straordinaria carriera di “Foffo”, trascorsa tra studi di registrazione e palchi. Gli esordi da sassofonista e cantante che lo portano fino al Festival di Sanremo, nel 1969. Gli anni da produttore della RCA, in cui realizza dischi leggendari con Renato Zero (Invenzioni, Trapezio, Zerolandia, Zerofobia), Patty Pravo (Incontro, Tanto), Rino Gaetano (Aida, Nuntereggae più), Anna Oxa (Oxanna), Claudio Baglioni (Solo, E tu come stai?) e con le grandi band del progressive italiano (Il Rovescio della Medaglia, The Trip, Quella vecchia locanda, Perigeo, Banco del Mutuo Soccorso). Gli anni da ingegnere del suono per tournée straordinarie con Dalla e Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Ron, Nicola Arigliano e Ligabue.

Tra le esperienze di “Foffo” anche la grande avventura con Elio e le Storie Tese, di cui è il solo e insostituibile fonico dal 1997. Ed è per questo che in studio, oltre agli autori del libro, ci saranno Elio e una folta delegazione degli Elii…

Nella foto: Foffo al mixer con Maurizio Montanesi e Renato Zero negli studi RCA

