Sogno o son Elfo, live

Il 20 marzo – nel mese in cui l’Elfo compie cinquant’anni – è in programma una serata speciale live, trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, per presentare l’audio serie Sogno o son Elfo.

Lo spunto sarà il big bang delle origini, il “fatale” 1973 raccontato con l’autoironia che caratterizza sia l’Elfo che Radio Popolare.

Una serata in cui verrà ricreato lo spirito della tipica riunione collettiva degli anni ’70. Con il classico tavolone popolato di maschere, persone, conflitti creativi, psicanalisi, allegria, arte, ciclostile e fogli sparsi.

Sarà l’occasione per ritrovare suoni, voci, immagini, ricordi, amici, compagni di avventura, testimonianze e vicende sorprendenti da condividere anche con il pubblico, per celebrare cinquant’anni indimenticabili e rocamboleschi.

NB Gradito un dress code anni Settanta!