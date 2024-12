Siria, Assad è rimasto solo e le milizie jihadiste si avvicinano a Damasco

PlayStop Giornale Radio sabato 07/12 19:30 Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

PlayStop Gli speciali di sabato 07/12/2024 - ore 19:01 I reportage e le inchieste di Radio Popolare Il lavoro degli inviati, corrispondenti e redattori di Radio Popolare e Popolare Network sulla società, la politica, gli avvenimenti internazionali, la cultura, la musica.

PlayStop Soulshine di sabato 07/12/2024 Soulshine è un mix eclettico di ultime uscite e classici immortali fra soul, world music, jazz, funk, hip hop, afro beat, latin, r&b, ma anche, perchè no?, un po’ di sano rock’n’roll. L’obiettivo di Soulshine è ispirarvi ad ascoltare nuova musica, di qualsiasi decennio: scrivetemi i vostri suggerimenti e le vostre scoperte all’indirizzo e-mail cecilia.paesante@gmail.com oppure su Instagram (cecilia_paesante) o Facebook (Cecilia Paesante).

PlayStop Sapore Indie di sabato 07/12/2024 Sapore Indie è la trasmissione per connettersi al presente e scoprire le novità più rilevanti della musica alternative internazionale. Tutti i sabati alle 15.35, con Dario Grande, un'ora di esplorazione tra le ultime uscite di artisti grandi e piccoli, storie di musica e vite underground. Per uscire dalla bolla dei soliti ascolti e sfuggire l’algoritmo, per orientarsi nel presente e scoprire il suono più rigenerante di oggi. ig: https://www.instagram.com/dar.grande/

PlayStop Chassis di sabato 07/12/2024 con Pedro Almodovar su “La stanza accanto”; Giuseppe Catozzella autore del libro “Non dirmi che hai paura”, parla del film omonimo di Yasemin Samdereli. Fabrizio Ferracane protagonista di “Indelebile” di Simone Valentini e della serie tv “Bad Guy” di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Valentina Rovetto su “ Il migliore dei mali” in programma al Noir in Festival. Giovanna Gravina Volonté ricorda il padre, l’attore Gianmaria nel trentennale della morte. Luca Elmi direttore artistico di Porretta Cinema. Tra le uscite: “Grand Tour” di Miguel Gomes; “Criature” di Cecile Allegra; “Una poltrona per due” di John Landis.

PlayStop Il Verziere di Leonardo di sabato 07/12/2024 70 anni Latteria di Valtorta. Alla festa per l’anniversario della piccola cooperativa dell’Alta Valbrembana abbiamo intervistato l’ex presidente, casaro veterano, e allevatore Silvano Busi; il consigliere di amministrazione Beppe Signorelli; la presidente del Consorzio del Formai de Mut dell’Alta Val Brembana; e l’ex vice presidente di Slow Food Lorenzo Berlendis, promotore dei presidi Agrì di Valtorta e Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche. Per le Parole dell’Agroecologia il professor Stefano Bocchi della Statale di Milano si occupa del modello cooperativo in agricoltura. L’importanza delle reti del cibo e del miglioramento della faticosa vita in montagna grazie alle strutture comunitarie la professoressa dell’Università di Trento Marta Villa. Per Gli Autori Fuori Porta di Teatro Franco Parenti, Fondazione Pier Lombardo, con il sostegno della Regione Lombardia, un brano delle Meraviglie di Milano di Bonvesin de la Riva, letto da Giovanna Bozzolo e introdotto da Niccolò Reverdini.

PlayStop Good Times di sabato 07/12/2024 LIGHT OF DAY 2024 "…when Springsteen meets De Andrè", ne parliamo con Andrea Parodi; Raffaele Kohler e il concerto degli Slide Pistons; il teatro e le segnalazioni.

PlayStop Terzo tempo di sabato 07/12/2024 Nel rugby il terzo tempo è il dopo partita, quando gli animi si rilassano, si beve e si mangia insieme: questo è lo spirito con cui nasce questa trasmissione, che potrebbe essere definita una sorta di “spin off” di Esteri – in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30 – oppure, prendendo in prestito la metafora sportiva, un “terzo tempo” di Esteri. Sarà una mezz’ora più rilassata rispetto all’appuntamento quotidiano, ricca di storie e racconti, ma anche di musica. A cura di Martina Stefanoni

PlayStop M7 - il settimanale di Metroregione di sabato 07/12/2024 A cura di Roberto Maggioni, Alessandro Braga e Luca Parena. M7 è il settimanale di Metroregione, una trasmissione per raccontare Milano e il territorio fuori dalla frenesia delle notizie di tutti i giorni. Dentro M7 troverete quelle storie che tutte insieme fanno una comunità e tutto quello che le sta attorno. M7 è in onda tutti i sabati dalle 10.35 alle 11, sempre disponibile in podcast. Per comunicare con la redazione, per segnalazioni, spunti: metroregione@radiopopolare.it

