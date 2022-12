Serie TV per le feste

Il 2022 va a concludersi, tra le tradizionali classifiche delle migliori serie dell’anno e più di una preoccupazione per lo stato dell’industria: il continuo processo di mega fusioni tra conglomerate dell’intrattenimento (e non solo) rende precario e imprevedibile il panorama produttivo, per gli show più piccoli e sperimentali, ma anche per tutti quelli che non riescono a guadagnare immediatamente un enorme successo di pubblico e di passaparola.

Il caso più eclatante è quello seguito all’integrazione tra Discovery e Warner Bros., che ha visto la cancellazione improvvisa di tanti titoli HBO, alcuni anche “grossi” come Westworld. Intanto, le vacanze di fine anno sono un’occasione per i recuperi, e per quanto riguarda il 2022 vi consigliamo, se non l’avete già fatto, di dare una possibilità alle ottime Andor e The Bear su Disney+, Scissione e Pachinko su Apple TV+, Ragazze vincenti su Prime Video.

Se avete già visto proprio tutto, però, niente paura, perché naturalmente canali tv e piattaforme apparecchiano un ricco menù per le Feste, a cominciare dalle ambientazioni fantasy che ben si sposano con le atmosfere natalizie. Su Disney+ è cominciata già da qualche settimana Willow, serie sequel dell’omonimo film diretto negli anni 80 da Ron Howard e ideato da George Lucas. Warwick Davis torna a interpretare il protagonista Willow Ufgood, accompagnato da un pugno di personaggi vecchi e nuovi, per imbarcarsi in un’altra avventura magica, dal sapore fantasy vecchio stile.

Dal 21 dicembre, su Sky e Now, arriva poi la terza e ultima stagione di His Dark Materials, che adatta il terzo romanzo della trilogia Queste oscure materie di Philip Pullman, intitolato Il cannocchiale d’ambra. I viaggi tra i mondi dei giovani Lyra e Will giungono al confronto finale con l’oppressiva Autorità. Sempre su Sky e Now sta andando in onda in questi giorni, e si concluderà proprio la sera della Vigilia con uno speciale natalizio, la serie britannica Creature grandi e piccole, tratta da una serie di libri molto celebre in Regno Unito, già adattata con grande successo per la tv tra il 1978 e il 1990. Ambientata verso la fine degli anni 30, nello Yorkshire, racconta la quotidianità di un terzetto di veterinari di campagna: il veterano, burbero ma dal cuore d’oro, Siegfried, il giovane e scavezzacollo fratello di lui Tristan, e il nuovo arrivato dalla Scozia, James Harriot, al primo impiego dopo l’università. Tra i bellissimi panorami e i villaggi caratteristici della campagna inglese, la serie racconta avventure e disavventure quotidiane grandi e piccole, proprio come le creature – a quattro o a due zampe – che ne sono protagoniste.

Per chi cerca qualcosa di meno tenero e più movimentato, la piattaforma Paramount+ propone la serie evento Tulsa King, che inizia proprio il 25 dicembre: è il primo ruolo da protagonista in tv di Sylvester Stallone, in un gangster show creato dal Taylor Sheridan di Yellowstone e coordinato da Terence Winter, già penna di I Soprano e poi collaboratore frequente di Martin Scorsese. Stallone interpreta un mafioso uscito di galera dopo 25 anni e spedito dal suo capo a Tulsa, in Oklahoma, dove dovrà mettere in piedi da zero un nuovo impero criminale. Su Prime Video invece, dopo la commedia gangster italiana The Bad Guy, il 21 dicembre arriva la terza annata di Jack Ryan, lo spy thriller con John Krasinski nei panni del famoso analista della CIA nato dalla penna di Tom Clancy.

Su Netflix, smaltita la sbornia della miniserie su Harry & Meghan, a meno che non siate fan del fantasy The Witcher – in quel caso dal 25 dicembre c’è il prequel The Witcher: Blood Origin –, è molto meglio dedicarsi al cinema: sono già disponibili il bellissimo Pinocchio antifascista di Guillermo Del Toro, animato in stop motion, e il viaggio felliniano di Alejandro González Iñárritu, presentato a Venezia, Bardo, la cronaca falsa di alcune verità; il 23 dicembre arriva Glass Onion, rutilante avventura gialla sequel di Cena con delitto – Knives Out, dove un Daniel Craig ormai non più James Bond può dare il meglio di sé nei panni del bizzarro detective Benoit Blanc, in mezzo a una parata di stelle hollywoodiane; il 30 dicembre sbarcherà poi anche Rumore bianco, adattamento di Noah Baumbach del romanzo di Don DeLillo. Per tutta la famiglia, infine, il giorno di Natale, c’è Matilda the Musical, tratto dal meraviglioso romanzo per ragazzi Matilde di Roald Dahl, con Emma Thompson nei panni della terribile preside Trinciabue. A tutti, dunque, buone Feste!