Sabato 25 novembre: Tanto a me non capita…

Tanto a me non capita… è un una performance teatrale di denuncia delle tante forme che può assumere la violenza psicologica sulle donne.

Attraverso l’ironia, lo spettacolo – scritto per Libere Sinergie da Annamaria Versienti con la collaborazione di Silvia Cattafesta – vuole rappresentare le più classiche situazioni di violenza mascherata dietro atteggiamenti ambigui. Versienti ha costruito questo spettacolo mettendo in prosa i luoghi comuni della sopraffazione psicologica spesso nemmeno percepita da chi la subisce e sempre sottovalutata, se non giustificata dal contesto sociale: la gelosia e la limitazione delle libertà, per esempio, piegate a “dimostrazione d’amore” tanto “cosa vuoi che sia”. Lo spettacolo si snoda in una serie di racconti ambientati in varie parti d’Italia e trasversali a ogni classe sociale.

L’appuntamento è dal vivo nell’auditorium Demetrio Stratos a Milano in via Ollearo 5 sabato alle h 20 e sarà anche trasmesso in diretta. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a liberesinergie@liberesinergie.org