Cinquanta giorni di guerra in Ucraina, il ricordo di Letizia Battaglia e le altre notizie della giornata

Il cinquantesimo giorno di guerra in Ucraina

Combattimenti a est e sud-est, nuove testimonianze da Mariupol e la vicenda della nave russa in fiamme nel mar Nero. Sono solo alcuni degli aspetti della guerra in Ucraina che sono al centro dell’attenzione nelle ultime ore. Da Avdiivka, città industriale del Donbass, arriva notizia di scontri violentissimi. A Kharkiv gli ucraini hanno annunciato di aver fatto esplodere un ponte strategico, mentre persone scappate da Mariupol – luogo simbolo di questa guerra – hanno raccontato all’Ansa che in città ci sono bambini che muoiono di fame e persone che bevono acqua ricavata dalla neve. Gli ucraini continuano a resistere in una piccola parte della città, nella zona dell’acciaieria. Poi c’è la questione della nave russa che l’esercito di Kiev sostiene di aver colpito, e che secondo lo stesso esercito starebbe affondando. Il regime di Putin conferma che a bordo ci sono state esplosioni e un incendio, sostenendo però che la causa non sia un attacco ucraino ma un incidente, e che la nave resti a galla. Sempre dalla Russia arriva denuncia di bombardamenti ucraini in territorio russo, in due regioni di confine. Da Kiev il consiglio di sicurezza risponde facendo capire che la responsabilità potrebbe essere degli stessi russi, accusati di organizzare attacchi sul proprio territorio per incolpare gli ucraini. In questo contesto oggi le autorità di Mosca hanno parlato della possibile adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. “Cambierebbe radicalmente la situazione, la Russia prenderà le necessarie misure di sicurezza difensive”, ha detto il vice-ministro degli esteri Grushko. L’ex presidente Medvedev, oggi numero due del consiglio di sicurezza di Mosca, ha fatto capire che il regime potrebbe schierare armi nucleari a Kaliningrad, territorio russo compreso tra Polonia e Lituania.

Continua il dibattito sulla parola “genocidio” usata dal presidente statunitense Biden

(Di Andrea Monti)

Emmanuel Macron lo aveva detto ieri e lo ha ripetuto oggi: il termine usato da Biden rischia di alimentare una “escalation verbale”. Non è la prima volta dall’inizio dell’invasione che il presidente francese prende le distanze dalle dichiarazioni di quello americano. Stavolta il ministero degli esteri ucraino ha reagito dicendosi deluso da Macron, e stavolta queste parole arrivano nelle stesse ore di una tensione tra Kiev e Berlino: il motivo è la mancata visita del presidente Steinmeier in Ucraina. Il cancelliere tedesco Scholz ha parlato di irritazione perché il presidente sarebbe stato respinto per le proprie posizioni passate sulla Russia, giudicate troppo accomodanti col regime di Putin. Usiamo il condizionale perché poi Zelensky ha negato che Steinmeier abbia chiesto ufficialmente di entrare nel paese. Di sicuro il caso diplomatico resta, e porta a chiedersi – unito alle parole di Macron e al fatto che Zelensky oggi ha accusato Germania e Ungheria di ostacolare l’ipotesi di un embargo europeo sull’energia russa – se qualcosa si stia incrinando nei rapporti tra l’Ucraina e gli altri paesi europei e nelle relazioni tra Europa e Stati Uniti, se nel blocco occidentale – finora sostanzialmente compatto di fronte alla guerra – ci siano segnali di divisione. In Italia Mario Draghi non ha commentato la definizione di genocidio usata da Biden, che oggi è stata criticata dal segretario del Pd Enrico Letta. Nelle prossime settimane si capirà se prese di distanze come questa sono tutto sommato isolate e momentanee o sono qualcosa di più.

A proposito degli orrori di cui è accusato l’esercito russo, oggi dalla procura generale ucraina si è parlato di circa 6500 presunti crimini di guerra e di 765 corpi di civili recuperati nell’area di Kiev nelle ultime due settimane. Dall’Onu poche ore fa il segretario generale Antonio Guterres ha detto che l’impatto del conflitto è “globale e sistemico. Un miliardo e 700 milioni di persone sono esposte a interruzioni dei sistemi alimentari, energetici e finanziari, che stanno innescando un aumento di povertà e fame”, ha sottolineato Guterres, parlando in particolare delle esportazioni di grano da Russia e Ucraina verso decine di paesi poveri. Antonino Masuri lavora per la fondazione Avsi in Kenya.

La Regione Piemonte finanzia le associazioni no choice

(di Chiara Ronzani)

Da oggi in Spagna entra in vigore una legge che introduce il reato di atti intimidatori volti a minare la libertà di una donna intenzionata ad abortire. Colpirà gli attivisti dei movimenti antiabortisti che perseguitano le donne fuori dagli ambulatori e dagli ospedali dove si pratica l’interruzione di gravidanza, tutelando anche gli operatori sanitari che sono spesso oggetto di minacce.

Mentre all’estero si salvaguarda così il diritto all’autodeterminazione, stigmatizzando chi fa pressioni indebite, in Italia gli stessi gruppi sono addirittura finanziati. Accade ora in Piemonte, dove con il pretesto di sostenere economicamente le donne che scelgono di non abortire, si regalano in realtà 400mila euro alle associazioni no choice. L’assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone, di Fratelli d’Italia, lo dice apertamente: “è il coronamento di un cammino iniziato con il bando per l’accreditamento” delle associazioni nei consultori. Le stesse associazioni, finanziate con centinaia di milioni di euro dai movimenti di estrema destra russi e statunitensi, come dimostrato da varie inchieste, hanno prima ottenuto un posto all’interno dei servizi sanitari e ora vengono riconosciute anche economicamente dall’istituzione. Non è una misura di sostegno alla povertà. E’ una scelta politica e ideologica ben precisa. Se la regione vuole supportare le donne e la natalità, dice l’associazione “Più 194 di voci”, stanzi fondi per asili nido, sostegno all’educazione, alle persone non autosufficienti, per l’occupazione femminile e il contrasto alla precarietà, che è il vero contraccettivo della vita”.



Elon Musk ha fatto un’offerta per acquistare il 100% di Twitter

Il patron di Tesla ha già acquisito il 9% della società nelle scorse settimane e ora offre 54,20 dollari per azione. In totale stiamo parlando di 42 miliardi di dollari. Musk ha espresso il desiderio, qualora l’acquisizione andasse in porto, di ritirarla dalla borsa e farne una società privata. Perchè il multimiliardario vuole mettere le mani su Twitter, che tra l’altro non è affatto redditizia? Marco Schiaffino

In ricordo di Letizia Battaglia

(di Tiziana Ricci)

” Queste non sono solo fotografie, sono la mia vita”, cosi’ diceva Letizia Battaglia davanti a una delle sue ultime mostre. Palermitana, classe ’35, fotogiornalista, tra gli anni ’70 e ’80 è stata capo dell’ufficio fotografico dell’Ora di Palermo, unica donna fra tanti uomini a documentare lo scempio e gli orrori della mafia. Dopo un’esperienza a Milano ritorna a Palermo e con Franco Zecchin crea l’agenzia”. Informazione Fotografica”dove lavorano anche Josef Koudelka e Ferdinando Scianna. È lei a fotografare il mafioso Salvo insieme ad Andreotti, per prima arriva nel luogo dove fu assassinato Piersanti Mattarella allora presidente della Regione Sicilia. Era amica di Falcone, ma quando fu ucciso non riuscì a scattare [CONTINUA A LEGGERE]

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

Covid, sono 64mila i nuovi positivi censiti in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è stabile poco sotto il 15%. Cala la pressione su reparti ordinari e terapie intensive. Nel suo report settimanale il Gimbe conferma il calo, seppure ancora lento, della curva dei contagi. Nel suo rapporto odierno l’Iss ha comunicato che in Italia la variante Omicron ha ormai completamente soppiantato tutte le altre ed è responsabile del 100% dei casi di covid.

A livello globale, il numero di casi di Covid-19 nel mondo ha superato oggi il mezzo miliardo: gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di casi totali (80,5 milioni) e decessi (987mila). L’India rappresenta il secondo con 43 milioni e il Brasile il terzo con 30,2 milioni. Dopo gli Usa, le nazioni con più vittime sono Brasile (661.904) e India (521.736).

Oggi l’Oms ha pubblicato un aggiornamento delle raccomandazioni alla luce dell’andamento della pandemia, e ha chiesto in particolare di mantenere le misure di prevenzione, contrariamente a quanto stanno facendo la maggior parte dei paesi, anche per il rischio dell’emersione di nuove varianti.