Com’è finita con Credit Suisse, Putin visita Mariupol, il terremoto in Ecuador e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di domenica 19 marzo 2023 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. la crisi di Credit Suisse si conclude con il matrimonio, per acquisizione, con l’eterna rivale Ubs: nascerà così un colosso svizzero e mondiale delle finanza con l’approvazione del governo elvetico. All’indomani della manifestazione di Milano, l’obiettivo è unire le forze e calendarizzare la proposta di legge scritta dalle Famiglie Arcobaleno e dalla rete di avvocati Lenford per riconoscere matrimoni e figli delle coppie omosessuali.Dopo l’accusa di crimini di guerra del tribunale dell’Aia, Vladimir Putin ha lanciato la sua sfida visitando per la prima volta le zone occupate dalla Russia in Ucraina. Il terremoto in Ecuador.

La crisi di Credit Suisse si conclude con l’acquisizione di Ubs

Dopo una giornata di tira e molla, tra offerte, rilanci e voci di nazionalizzazione, la crisi di Credit Suisse si conclude con il matrimonio, per acquisizione, con l’eterna rivale Ubs: nascerà così un colosso svizzero e mondiale delle finanza con l’approvazione del governo elvetico e della Banca nazionale che mettono sul tavolo 100 miliardi di liquidità per sostenere l’operazione. Si chiude così la crisi del gruppo che ha bruciato in questa settimana quasi 50 miliardi di franchi di liquidità e che aveva perso un quarto del suo valore azionario nelle ultime settimane. Ubs pagherà 2 miliardi di franchi, ma avrà a disposizione aiuto del governo e una linea di liquidità enorme da parte della banca nazionale elvetica. Nel giornale radio il commento in diretta del nostro collaboratore ed editorialista Andrea Di Stefano

La proposta di legge per riconoscere matrimoni e figli delle coppie omosessuali

Unire le forze e calendarizzare la proposta di legge scritta dalle Famiglie Arcobaleno e dalla rete di avvocati Lenford per riconoscere matrimoni e figli delle coppie omosessuali. All’indomani della manifestazione di Milano, è l’auspicio comune delle stesse associazioni con Sinistra Italiana e Verdi, +Europa, ma anche dalle prime dichiarazioni con la segretaria del Pd Schlein e probabilmente i 5 Stelle che hanno però una loro proposta depositata in Parlamento. Mentre la destra va allo scontro ideologico sul tema e insiste che solo coppie formate da un uomo e una donna possano avere il diritto a registrare i figli di una coppia, da Salvini a Fratelli d’Italia a Forza Italia . La ministra della famiglia e pari opportunità Eugenia Roccella afferma che tutti i bambini hanno gli stessi diritti in Italia, per i figli di coppie omogenitoriali quello di essere riconosciuto dal solo genitore biologico e attacca chi chiede uguali diritti parlando di mercato di bambini.

Putin vista per la prima volta le zone occupate dalla Russia in Ucraina

Dopo l’accusa di crimini di guerra del tribunale dell’Aia, Vladimir Putin ha lanciato la sua sfida visitando per la prima volta le zone occupate dalla Russia in Ucraina.

Putin è stato in Crimea e poi a Mariupol, città simbolo dell’invasione. Le autorità russe hanno pubblicato dei filmati della visita: “Dobbiamo iniziare a conoscerci meglio” avrebbe detto Putin ai cittadini che ha incontrato. Con il vice primo ministro Khusnullin ha parlato di piani di ricostruzione di Mariupol, incluso un nuovo ospedale, dopo quello bombardato l’anno scorso con dentro donne incinte e medici.Come leggere gli ultimi spostamenti di Putin?

(di Emanuele Valenti)

I danni e le vittime del terremoto in Ecuador

Sono almeno 14 i morti provocati dal terremoto di magnitudo 6.5 che ieri ha colpito la zona meridionale dell’Ecuador, al confine con il Perù. Centinaia le case crollate, pesanti i danni alle infrastrutture che rendono difficili i collegamenti tra la costa e l’entroterra del Paese. In Ecuador abbiamo raggiunto Davide Matrone, professore di Comunicazione all’Università politecnica salesiana di Quito