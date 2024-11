Radio Popolare presenta: Puccini per tutti, tutti per Puccini. Una festa di musica e parole per i 100 anni di Giacomo Puccini nel giorno esatto della sua morte nell’Auditorium Demetrio Stratos di via Ollearo 5 venerdì 29 novembre dalle 21.30 alle 24.

La domanda è sempre quella: cosa avrebbe escogitato il Sor Giacomo se avesse potuto festeggiare la scomparsa di un amico? Probabilmente una festa con tanti amici e amiche. E con chiunque avrà voglia di condividere la sua musica, per suonare le tante facce che ha assunto nei tempi la sua arte, trasformando il passato in presente, in un continuo rigenerarsi. Dunque, cosa c’è di meglio oggi di una festa-happening-concerto col pubblico, nell’auditorium di una radio…popolare?!?

Sarà uno spazio radiofonico e radiogenico a disposizione di chi vorrà ricordare Puccini con la propria voce (cantante o narrante) o con quella dello strumento musicale scelto. Ci sarà chi verrà a parlarne con inediti, storie di famiglia, ricette e mostre. Chi ci svelerà i segreti del mestiere di compositore sulle pagine della Tosca e di Bohème. E magari la presentazione di un libro.

Si dirà della passione di Puccini per le nuove musiche e le nuove tecnologie. Ma soprattutto brillerà la sua musica: una luce che ancora splende in tutto il mondo, e che arriverà sia da affermati musicisti che da giovani e validi allievi. E per non farci mancare niente ci sarà un assaggio delle birre pucciniane del birrificio San Michele di Sant’Ambrogio di Torino.

Con il patrocinio del luogo dove il nome e la musica di Puccini vengono ben conservati: l’Archivio Storico Ricordi. In diretta su Radio Popolare-Popolare Network. Buon ascolto.