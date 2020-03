Radio Popolare con voi

Stiamo tutti vivendo una situazione mai vista.

Nella vita privata e in quella collettiva.

Con velocità diverse. Negli ospedali di alcune zone, come la bergamasca o il bresciano, il virus sta facendo pagare il prezzo già ora. In altre, come Milano, è la paura che cresce. In altre ancora, come al Sud, è solo il “tutto chiuso” e “tutti a casa”, per ora, tutti ad aspettare e sperare che non succeda.

Ma tutto è già cambiato, per tutti.

Ognuno ha dei cari a cui pensa, una vita quotidiana spazzata via nelle abitudini, e intorno una città deserta.

Ognuno a chiedersi quanto durerà, ognuno a modo suo.

Chi è chiuso in casa, chi è senza più il lavoro, chi al lavoro è obbligato e chiede giustamente garanzie, chi rimuove fin che può, chi ogni giorno ascolta un bollettino dell’epidemia.

Tutto in corso, tutto inedito, dal virus fino ai provvedimenti del governo e alle vite cambiate.

Ma tutto collegato, mai come ora: i comportamenti individuali e il loro effetto collettivo, la prova del nove per vedere che comunità siamo. Chi si affanna negli ospedali a salvare vite, chi deve restare a casa, se vuole aiutare, chi una casa non ce l’ha, chi prova a occuparsene.

Eppure, anche in questa situazione, una quotidianità la cercheremo.

E dipende quale sarà.

I fatti dimostrano che da soli non funziona.

Destini personali e destini collettivi sono connessi.

Mai come ora, mesi di sovranismo e individualismo potrebbero essere spazzati via dall’evidenza dei fatti e la solidarietà trovare un senso nuovo.

Cosi resistiamo, tutti.

Anche noi nel nostro piccolo.

Radio Popolare, anche in questa situazione, continuerà a informarvi in tutti i modi possibili, finché non ne usciremo.