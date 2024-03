Radio Popolare torna a Fa’ la cosa giusta dal 22 al 24 marzo 2024

PlayStop Quel che resta del giorno di giovedì 07/03/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici. A cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro

PlayStop Esteri di giovedì 07/03/2024 - Stato dell’Unione. Joe Biden annuncerà l'invio di una missione militare d'emergenza Usa sulla costa di Gaza per allestire un molo temporaneo in grado di accogliere navi cargo di grandi dimensioni che trasportino cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei". Roberto Festa - Haiti i tassi di mortalità legati a violenze come Raqqa quyando era in mano all’isis Flavia Maurello – AVSI Haiti - Francia. Parlamento vota legge per risarcire le vittime anti gay ( Luisa Nannipieri) - Germania. Nuovo sciopero dei macchinisti e del personale di terra di Lufthansa. Alessandro Ricci - Salvador. Il punto sulle e elezioni generali che hanno rafforzato il potere del presidente Bukele ma hanno fatto calare la sua credibilità. Gianni Beretta - Svezia. La tragedia di Gaza fa scoprire alla generazione TIK TOK Leve Palestine, il brano del 1976 del gruppo KOFIA. Marcello Lorrai

PlayStop Muoviti Muoviti di giovedì 07/03/2024 (112 - 494) Dove improvvisamente viene rivelato chi è presente nella lista degli "attenzionati". Poi con Caterina Sarfatti, managing director in C40 cities, parliamo di come il cambiamento climatico potrebbe avere (o non avere) impatto sulle numerose elezioni di questo 2024. Infine l'onorevole Benedetto Della Vedova di +Europa ci racconta di come mai il suo passaporto da più di una settimana sia presso l'ambasciata russa in attesa di un visto.

PlayStop Playground di giovedì 07/03/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Sapore Indie di giovedì 07/03/2024 Sapore Indie è la trasmissione per connettersi al presente e scoprire le novità più rilevanti della musica alternative internazionale. Tutti i giovedì alle 15.30, con Dario Grande, un'ora di esplorazione tra le ultime uscite di artisti grandi e piccoli, storie di musica e vite underground. Per uscire dalla bolla dei soliti ascolti e sfuggire l’algoritmo, per orientarsi nel presente e scoprire il suono più rigenerante di oggi. ig: https://www.instagram.com/dar.grande/

PlayStop Jack di giovedì 07/03/2024 Ospiti della puntata i Tazenda che ripartono con il loro tour acustico

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 07/03/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Piero Milani di @centro Fauna Selvatica Il PETTIROSSO per parlare di salvataggio di selvatici e @Sabrina Giannini per le anticipazioni sulla puntata di @Indovina chi viene a cena domenica su @Rai3, ma anche di incontro sul lupo a Piacenza con @io non ho paura del lupo

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 07/03/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di giovedì 07/03/2024 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001

PlayStop Pubblica di giovedì 07/03/2024 «Gli uomini siano agenti di cambiamento contro la violenza di genere». Sono le parole di Gino Cecchettin, padre di Giulia, la studentessa 22enne uccisa dall’ex fidanzato l’11 novembre scorso. Gino Cecchettin quelle parole le aveva pronunciate durante l’orazione funebre per la figlia assassinata. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, quattro mesi fa, sembrava aver aperto uno spiraglio nella discussione pubblica: gli uomini riconoscono pubblicamente che i femminicidi sono una responsabilità maschile, appartengono alla mascolinità tossica del modello di società patriarcale in cui viviamo. A distanza di quattro mesi, a che punto siamo su questa riflessione? Pubblica ha ospitato Stefano Ciccone, sociologo, tra i fondatori dell’associazione “Maschile plurale”.

PlayStop Tutto scorre di giovedì 07/03/2024 Sguardi, opinioni, vite, dialoghi ai microfoni di Radio Popolare.