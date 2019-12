Progetto Rubrica Popolare

E adesso, ascoltatrici e ascoltatori, noi ascoltiamo voi!

Grazie a voi Radio Popolare è una grande comunità: di ascolto ma anche di intelligenze, competenze e capacità.



Quante volte ci scrivete, mentre siamo in onda, per suggerirci precisazioni, riferimenti non immediati, linee di sviluppo delle notizie. Aiuti preziosi che ci piacerebbe mettere a frutto. Ci siamo quindi messi in testa di fare un piccolo censimento delle VOSTRE competenze, per il lavoro in redazione, per consultarvi su questioni tecniche, per avervi come interlocutori delle trasmissioni.

Ci piacerebbe poter contare sulla vostra collaborazione in modo più strutturato. Ciascuno di voi è esperto di qualcosa, nel grande e nel piccolo. Fatevi vivi e soprattutto vive: a parità di competenze, le donne sono meno presenti nello spazio pubblico ed è sempre più difficile trovare interlocutrici piuttosto che interlocutori. Quindi: avvocate, agronomi, tassiste, tramvieri, sociologhe, pastori, ricercatrici, rider, ingegnere, urbanisti, antropologhe, pedagogisti, imprenditrici sociali, pendolari, facchine, dottori, operatrici sociali, biologi, astrofile, astronomi – e viceversa – fatevi avanti!