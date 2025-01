Poveri ma Belli presenta il fumetto “Piantagioni”

La Capibirra l’avete trovata già in due edizioni consecutive del Banco di Garabombo, l’avete assaggiata e apprezzata. Ora è il momento di conoscere la sua storia. È qui, tra luppoli e malti, che ha le sue basi il mito fondativo della birra ufficiale di Poveri ma Belli. Per raccontare l’epopea brassicola, già narrata in una trilogia di puntate della radionovela “Piantagioni”, abbiamo scelto una forma d’arte ancora inesplorata, per lo meno da noi: il fumetto.

Grazie al supporto di due sacramenti come Antonio Serra e Ivan Hurricane Manuppelli, siamo riusciti a raccogliere una ciurma di brillanti disegnatrici e disegnatori che hanno realizzato quest’opera bizzarra e magnifica.

Il fumetto è arrivato già alla ristampa e sarà protagonista di un importante tour di presentazioni sul territorio interprovinciale. Si comincia scaldando i motori con una notturna on air dedicata a tutti gli autori, il 17 gennaio a partire dalle 23. E poi restate con le antenne tese per le date e i luoghi delle presentazioni.

“Piantagioni” è acquistabile in sede, via Ollearo 5 e, se abitate molto lontano, anche per corrispondenza: scriveteci a poverimabelli@radiopopolare.it per le istruzioni.

Al1 e Disma