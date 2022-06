Paul McCartney compie 80 anni. O 150. O 25, cosa conta?

Paul McCartney compie 80 anni, ma potrebbe averne 150, 64 o 25. E’ talmente grande che può permettersi il lusso di essere Paul Mac Cartney e basta: fuori dal tempo. Eppure non sta fermo un attimo e non si è mai proposto come un’opera d’arte vivente da ammirare. Scrive musica e libri. Nel suo ultimo album, scritto durante il lockdown, ha suonato da solo tutti gli strumenti. Gli ultimi dischi non sono affatto autocelebrativi, c’è ricerca musicale e suoni attualissimi, come in New o in Egypt Station. I suoi concerti sono quasi tre ore di musica canzoni nuove, vecchie hit dell’epoca Wings e le immortali dei Beatles.

Paul McCartney è un genio. Lo era anche John Lennon. E insieme infatti hanno scritto la storia della musica popolare. La cifra di Paul è la melodia, i suoni che creano emozioni ed entrano nell’anima. Ma anche i testi, spesso, molto spesso, venati di una sottile malinconia. Il passato. Le persone andate. I luoghi dell’infanzia. Se John era la ribellione beffarda e il tormento, Paul è sempre stato la riflessione dolceamara. “Io non ho mai preso appunti – ha detto – quello che mi rimane sono le canzoni. centinaia di canzoni che equivalgono a una sorta di diario. In queste canzoni c’è tutto l’arco della mia vita». Ed è con le canzoni – luoghi, momenti, sensazioni – che si racconta nella sua monumentale autobiografia – uscita qualche mese fa. Ah: in questo momento è in giro per il suo tour mondiale. Ma del resto compie 80 anni. O 150. O 25, cosa conta?