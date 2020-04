Osservatorio Coronavirus con Vittorio Agnoletto

“Osservatorio Coronavirus” è un progetto realizzato da Medicina Democratica in collaborazione con “37e2” il cui responsabile è Vittorio Agnoletto.

Come trasmissione dedicata alla salute, abbiamo dato vita, insieme a Medicina Democratica,

all’«Osservatorio Coronavirus». Sarà uno spazio di raccolta e verifica delle informazioni sull’emergenza

Covid-19, e un collettore di servizi e contatti utili.

Di seguito le iniziative che sono già in corso:

1) Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 15,00 diretta sulle pagine Facebook di

Vittorio Agnoletto e di 37e2

2) Giovedì dalle 10,35 alle 11,30 in diretta su Radio Popolare “37e2” la trasmissione sulla

salute

Tutti giorni potete contattarci scrivendoci a 37e2@radiopopolare.it

Servizi forniti in collaborazione con:

Associazione Avvocati per Niente Onlus: servizi di consulenza legale inviare

una mail a: info@avvocatiperniente.it (nell’oggetto indicare oltre al quesito “MD” o

“37e2” cosi la vs mail verrà identificata immediatamente e girata agli esperti per le

risposte)

Associazione InCerchio: servizio di informazione e orientamento legale sui

temi delle agevolazioni sul lavoro ex art. 33 l. 104/1992 come estesi dal

DL 18/2020, delle provvidenze economiche, dell’accertamento delle

invalidità, della amministrazione di sostegno. Gli utenti potranno accedere

al servizio in via ordinaria tramite posta elettronica, scrivendo a

legale@associazioneincerchio.com, in caso di urgenza tramite chiamata

al n. 340 3807239, in orari di ufficio, da lunedì a venerdì.

Sportello psicologico di ascolto e intervento per l’emergenza Covid-

19 , attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”

Università Bicocca, responsabile Prof. Guido Veronese. Email:

emergenzapsicologicacovid19@unimib.it centralino pronto intervento tel.

02 64484901 o dalle 9-12 14-18 tel 3347466236. Si può lasciare

messaggio e si viene richiamati.