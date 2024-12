Non riesci a mandarci sms da tuo numero Iliad? Ecco cosa fare

Da alcuni giorni chi ha Iliad come operatore di telefonia mobile non riesce a inviare sms al numero della diretta 3316214013.

Il problema è noto, lo sappiamo, ma non dipende dal nostro centralino. L’origine del problema sta dalle parti dell’operatore. Abbiamo provato in tutti i modi a contattare Iliad per risolvere l’inconveniente (e stiamo continuando a farlo), ma per ora non abbiamo incontrato grande interesse nell’interlocutore.

Quindi cosa puoi fare?

Per prima cosa non scriverci e non telefonarci per dirci che non riesci a mandare gli sms: lo sappiamo già e non possiamo risolvere direttamente il problema. Chiama invece il tuo operatore e fai una segnalazione: l’opinione del cliente conta. Poi, siccome sicuramente avrai un piano di traffico dati, se vuoi scrivere un messaggio alla diretta fallo con Whatsapp o con Telegram. Se non hai le due app, le trovi facilmente sull’App Store di Apple (se hai un iPhone) e su Google Play (se hai Android). Se non hai uno smartphone, puoi mandarci un’email a diretta@popolarenetwork.it. Se non hai nessuno di questi strumenti, ti chiediamo di pazientare e avere fiducia nel nostro reparto tecnico che sta lavorando incessantemente per far risolvere a Iliad questo inconveniente.

Infine, perché non approfittare del disguido per tornare al metodo migliore per parlare con noi durante i microfoni aperti? Telefonaci: la radio è fatta di suoni e la tua voce è il suono migliore che si possa mandare in onda.