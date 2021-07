Nanni Moretti torna a Cannes con Tre piani

Nanni Moretti, già premiato con la Palma d’oro per La stanza del figlio nel 2001, è tornato a Cannes per presentare il suo ultimo film Tre piani. Nella puntata di Momentaneamente aperti del 12 luglio 2021 Barbara Sorrentini lo ha intervistato.

Come mai hai deciso, per la prima volta, di lavorare a una sceneggiatura tratta da un libro?

Avevo già fatto dei timidi tentativi nei riguardi di alcuni libri, ma non sono mai stato molto convinto. Io, Maria Santella e Federica Pontremoli stavamo girando a vuoto da più di un anno su un soggetto ambientato negli anni ’50 quando un giorno Federica mi ha detto: “Perché non leggi Tre piani?” Io sono lento come lettore, ma quel libro l’ho letto velocemente, senza nessuna sensazione di sentirmi diminuito come autore solamente perché, per la prima volta, volevo trarre un film da un libro. Ho deciso subito di farlo. Spiegare perché è difficile, ho sentito che in quel libro, in cui si parla di colpa, di rapporti tra genitori e figli, del senso di responsabilità e delle conseguenze delle nostre scelte c’era qualcosa di importante e di denso. Volevo che fosse il mio nuovo film.

Hai deciso subito di interpretare uno dei personaggi?

No, non ho deciso subito. Mentre lavoravamo alla scrittura di Tre piani le sceneggiatrici hanno insistito perché interpretassi Vittorio. L’ho fatto volentieri cercando di stare in equilibrio tra l’interpretazione di quel personaggio e l’intenzione di me regista, la volontà di comunicare agli spettatori la rigidità e la durezza di quel personaggio.

Nell’ultimo periodo il microcosmo del condominio è diventato un punto centrale delle nostre vite. Che cosa hai provato lavorando al tuo film durante la pandemia?