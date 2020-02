Mondovisioni la prima rassegna cinematografica dei documentari di Internazionle, frutto della collaborazione fra Festival dei Diritti Umani e Intersos. Le proiezioni si svolgono nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, in Via Ollearo 5.

Mondovisioni Mondovisioni, i film di Internazionale è una rassegna che viene presentata grazie al Festival dei Diritti Umani, a Intersos, con la media partnership di Radio Popolare. Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani – Milano ci racconta dell'iniziativa. https://www.facebook.com/events/511345049379438/ Gepostet von Festival dei Diritti Umani – Milano am Dienstag, 4. Februar 2020

I prosimi appuntamenti con Mondovisioni

– 03 mar: Bellingcat – Truth in a post-truth World (2018 – durata 89′ – Lingua: Inglese, olandese e tedesco – Sottotitoli: Italiani): Il collettivo Bellingcat, all’avanguardia del giornalismo contemporaneo, è un gruppo di ricercatori online impegnato a svelare la verità dietro notizie e vicende da tutto il mondo, dal disastro del volo MH17, alla guerra in Siria, al misterioso avvelenamento di una spia russa nel Regno Unito. Il fondatore Eliot e la sua squadra verificano le versioni di giornali, reti e governi, utilizzando tecniche digitali e crowdsourcing per un approccio innovativo rispetto al giornalismo investigativo tradizionale. Ma nell’epoca delle fake news e dei “fatti alternativi”, con governi sempre meno affidabili e giornali tradizionali in declino, cosa rappresenta il loro successo di fronte al cambiamento delle nostre società e alle trasformazioni di politica, tecnologia e social media?

Ospite: Matteo Villa (analista e ricercatore dell’ISPI)

– 11 mar: Days of Hope (2013 – durata 74′ – Lingua: Bambara, danese, francese, inglese, svedese e altri dialetti africani – Sottotitoli: Italiani): Ogni anno migliaia di africani cercano di raggiungere l’Europa, lasciandosi tutto alle spalle. Harouna ha salutato la sua ragazza e un figlio, ma è bloccato nella città di Nouadhibou in Mauritania. Thelma era stata abbandonata bambina in Ghana, ora 12 anni dopo raggiunge la madre in Danimarca, per scoprire una vita diversa da quella che immaginava. Austin ha superato il Mediterraneo e passando per il Centro d’accoglienza di Siracusa è arrivato Copenaghen, dove vive di espedienti. Sono solo alcune delle storie che si celano dietro le statistiche sull’immigrazione e i titoli sulle tragedie nei mari d’Europa.

Ospite: Francesca Matarazzi (Operatore Umanitario INTERSOS)

– 17 mar: Voyage en Barbarie (2014 – durata 72′ – Lingua: Inglese e arabo – Sottotitoli: Italiani): Il Sinai è diventato teatro di una vera tratta degli schiavi: a partire dal 2009 50mila eritrei sono passati da qui, e 10mila non ne sono mai tornati. Giovani, di buona famiglia, cristiani, in fuga da una dittatura, vengono rapiti durante la marcia verso il Sudan e torturati da beduini che non hanno che un obiettivo: ottenere un riscatto dalle famiglie, come conferma l’intervista senza precedenti a uno di loro. Tre sopravvissuti ci consegnano la loro testimonianza: Germay, rifugiato al Cairo, e Robel e Haleform, che hanno ottenuto asilo in Svezia. Le loro voci sono le prime a svelare una vicenda avvolta dal silenzio, l’ennesimo dramma sulle rotte della migrazione. Ospite: Alganesh Fessaha (è chiamata l’Angelo dei Migranti, ha salvato migliaia di eritrei nel deserto del Sinai).

L’accesso ai documentari di Mondovisioni è gratuita, è gradita la prenotazione.